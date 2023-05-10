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Лига чемпионов

Сегодня, 20:31

Сенников: «Куртуа в некоторых эпизодах вел себя как Человек-паук»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал результат первого матча полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» (1:1).

«Первый тайм остался за англичанами, второй — за испанцами. В этих командах собраны игроки с высоким уровнем исполнительского мастерства. Точность передач у «Сити» составляла 93%, такое ощущение, что они вообще не ошибаются в пасах. У «Реала» этот показатель чуть пониже, но тоже весьма неплох. «Реал» хорошо отыграл в обороне, в некоторых моментах Карвахаль морально подавил Грилиша, англичанин просто выпал. Надо отметить Тибо Куртуа. Он в некоторых эпизодах как Человек-паук вел себя», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Сенникова.

Ответная игра между командами пройдет 17 мая и начнется в 22.00 по московскому времени. В другом полуфинале, который состоится 10 мая, «Милан» сыграет с «Интером».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/45/1005118364_sennikov_kurtua_mestami_vel_sebya_kak_chelovek-pauk
Дмитрий Сенников
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