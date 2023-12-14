Спортивный директор «Барселоны» Деку обвинил Де Йонга в симуляции болезни

Спортивный директор «Барселоны» Деку поссорился с полузащитником команды Френки де Йонгом, утверждает журналист Мариус Кэрол.

В эфире канала RAC 1 журналист заявил, что руководство «Барселоны» попросило тренерский штаб включить всех основных игроков в заявку на матч против «Антверпена» (2:3) в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов, но Де Йонг пропустил встречу из-за болезни.

По словам Кэрола, Деку позвонил футболисту и требовал его предоставить справку о от врача, поскольку посчитал, что Де Йонг симулирует болезнь.

Несмотря на поражение от «Антверпена», «Барселона» заняла первое место в группе H и вышла в плей-офф Лиги чемпионов.