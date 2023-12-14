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Лига чемпионов

Сегодня, 18:21

Спортивный директор «Барселоны» Деку обвинил Де Йонга в симуляции болезни

Игнат Заздравин
Корреспондент
Френки де Йонг.
Фото Reuters
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Спортивный директор «Барселоны» Деку поссорился с полузащитником команды Френки де Йонгом, утверждает журналист Мариус Кэрол.

В эфире канала RAC 1 журналист заявил, что руководство «Барселоны» попросило тренерский штаб включить всех основных игроков в заявку на матч против «Антверпена» (2:3) в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов, но Де Йонг пропустил встречу из-за болезни.

По словам Кэрола, Деку позвонил футболисту и требовал его предоставить справку о от врача, поскольку посчитал, что Де Йонг симулирует болезнь.

Несмотря на поражение от «Антверпена», «Барселона» заняла первое место в группе H и вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

Андерсон Луис де Соуза (Деку)
Френки де Йонг
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Антверпен
ФК Барселона
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