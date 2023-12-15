Агент де Йонга об обвинениях футболиста в симуляции болезни: «Полная ерунда»

Али Дурсун, агент полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга отреагировал на слухи о том, что футболист симулировал болезнь ради того, чтобы пропустить матч 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Антверпена» (2:3).

14 декабря появилась информация о том, что спортивный директор каталонцев Деку попросил нидерландца предоставить справку, поскольку посчитал, что тот притворился больным.

«Это фейк. Полнейшая ерунда, самое глупое из того, что писали о Френки за последнее время. Он просто заболел. У него были симптомы лихорадки, он не мог куда-либо поехать и играть. Френки — профессионал, просто образец для подражания. Наши отношения с Деку — прекрасные и стабильные», — приводит De Telegraaf слова Дурсуна.

Несмотря на поражение от «Антверпена», «Барселона» заняла первое место в группе H с 12 очками и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.