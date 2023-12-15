Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 04:58

Агент де Йонга об обвинениях футболиста в симуляции болезни: «Полная ерунда»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Френки де Йонг.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Али Дурсун, агент полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга отреагировал на слухи о том, что футболист симулировал болезнь ради того, чтобы пропустить матч 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Антверпена» (2:3).

14 декабря появилась информация о том, что спортивный директор каталонцев Деку попросил нидерландца предоставить справку, поскольку посчитал, что тот притворился больным.

«Это фейк. Полнейшая ерунда, самое глупое из того, что писали о Френки за последнее время. Он просто заболел. У него были симптомы лихорадки, он не мог куда-либо поехать и играть. Френки — профессионал, просто образец для подражания. Наши отношения с Деку — прекрасные и стабильные», — приводит De Telegraaf слова Дурсуна.

Несмотря на поражение от «Антверпена», «Барселона» заняла первое место в группе H с 12 очками и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Френки де Йонг
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Антверпен
ФК Барселона
0
Читайте также
Менеджер «Северстали» рассказал рассказал о трансферах и бюджете клуба
В НХЛ спрогнозировали число голов Овечкина в этом сезоне
В «Фобосе» рассказали о сильнейшей за последние шесть лет вспышке на Солнце
В ДНР сообщили об ударе по Мариуполю тремя украинскими ракетами
Обвинившая Депардье в сексуальном насилии французская актриса покончила с собой
Секретарь СНБО резко ответил на вопрос о провалившемся плане наступления ВСУ
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Спортивный директор «Барселоны» Деку обвинил Де Йонга в симуляции болезни