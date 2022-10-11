Судья отменил гол Родри в ворота «Копенгагена» после подсказки ВАР

Гол полузащитника «Манчестер Сити» Родри в ворота «Копенгагена» в матче группового турнира Лиги чемпионов отменен после подсказки ВАР.

Арбитр встречи Артур Соареш Диаш после просмотра видеоповтора зафиксировал игру рукой от испанского хавбека.

На данный момент счет в матче не открыт — 0:0.