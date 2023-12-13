Тен Хаг — о матче с «Баварией»: «Мы не заслуживали поражения, но проиграли»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги матча группового турнира Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1).

«Понятно, что мы проиграли эту Лигу чемпионов не сегодня. У нас были хорошие игры, но этого недостаточно. Сегодня игра была очень хорошей с нашей стороны, мы не заслуживали поражения, но проиграли. Мы были очень хороши в оборонительной организации и в прессинге. «Бавария» обладает высоким индивидуальным классом, она способна создать один голевой момент, что, к сожалению, и произошло», — приводит слова тен Хага TNT Sports.

«Бавария» с 16 очками заняла первое место в группе A, «Копенгаген» с 8 очками — на второй строчке, «Галатасарай» с 5 очками — на третьей, «Манчестер Юнайтед» расположился на последней строчке с 4 очками и выбыл из розыгрышей еврокубков.