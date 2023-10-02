Тен Хаг рассказал, что думает о «Галатасарае» перед матчем Лиги чемпионов

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что думает о «Галатасарае» перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Мы знаем об их качестве. У них есть не только Заха и Икарди, но также Мертенс и Зиеш, но дело в команде. Мы должны будем отбивать атаки этих игроков и показать свой лучший футбол, чтобы добиться необходимого результата», — цитирует тен Хага Manchester Evening News.
Ранее тренер рассказал об участии в матче Лиги чемпионов Антони и состоянии травмированного Лиссандро Мартинеса.
Завтра, 3 октября, «МЮ» сыграет с «Галатасараем» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 мск.