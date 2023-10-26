Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

26 октября, 04:36

Терзич: «Боруссия» провела фантастический первый тайм и заслужила победу над «Ньюкаслом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (1:0) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы провели фантастический первый тайм и заслужили победу такой игрой. После перерыва играли на удержание. Мы потратили много сил, играли с большим желанием и отдали все, чтобы уехать домой с победой. Марсель Забитцер творит невероятные вещи с мячом. Даже не скажешь, что у него была травма. Мы изучали игровой стиль «Ньюкасла» и хотели, чтобы он сохранял мяч для нас», — цитирует пресс-служба УЕФА Терзича.

«Боруссия» одержала первую победу в этой Лиге чемпионов и поднялась на 2-е место в группе F (4 очка). «Ньюкасл» располагается на третьей строчке с таким же количеством очков.

Фермин Лопес. «Барселону» выручает молодежь, Холанн в топ-20 лучших снайперов ЛЧ, «Боруссия» вторая после победы в Ньюкасле
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039126--newcastle-vs-dortmund/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Ньюкасл Юнайтед
0
Читайте также
Хау: «У Тонали хорошие шансы сыграть с «Вулверхэмптоном»
Щербакова назвала фигуристок, которыми восхищалась в детстве
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

О'Райли — о ничьей с «Атлетико»: «Это было хорошее испытание»

Гвардиола: «Холанн будет забивать до последнего дня, пока играет в футбол»