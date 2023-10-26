Терзич: «Боруссия» провела фантастический первый тайм и заслужила победу над «Ньюкаслом»

Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (1:0) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы провели фантастический первый тайм и заслужили победу такой игрой. После перерыва играли на удержание. Мы потратили много сил, играли с большим желанием и отдали все, чтобы уехать домой с победой. Марсель Забитцер творит невероятные вещи с мячом. Даже не скажешь, что у него была травма. Мы изучали игровой стиль «Ньюкасла» и хотели, чтобы он сохранял мяч для нас», — цитирует пресс-служба УЕФА Терзича.

«Боруссия» одержала первую победу в этой Лиге чемпионов и поднялась на 2-е место в группе F (4 очка). «Ньюкасл» располагается на третьей строчке с таким же количеством очков.