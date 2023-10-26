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Лига чемпионов

26 октября, 06:16

Гвардиола: «Холанн будет забивать до последнего дня, пока играет в футбол»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосе Гвардиола после победы над «Янг Бойз» (3:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов высказался об игре форварда Эрлина Холанна. Норвежец оформил в этой встрече дубль.

«Люди думаю, что он каждый раз забьет по четыре гола. Они хотят, чтобы он потерпел неудачу, они ожидают, что он не забьет, но мне очень жаль их, потому что этот парень забьет. Он забивает голы всю свою жизнь. Он представляет собой невероятную угрозу, но иногда нам не хватает игроков, у которых есть способность находить нападающего пасом. Таких как Кевин де Брейне, например, или Гюндоган в прошлом сезоне. Но Холанн будет забивать до последнего дня, пока играет в футбол», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардиолу.

«Манчестер Сити» с 9 очками возглавляет турнирную таблицу группы G. «Янг Бойз» идет на третьей строчке — 1 очко.

Фермин Лопес. «Барселону» выручает молодежь, Холанн в топ-20 лучших снайперов ЛЧ, «Боруссия» вторая после победы в Ньюкасле
Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
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