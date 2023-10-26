О'Райли — о ничьей с «Атлетико»: «Это было хорошее испытание»

Полузащитник «Селтика» Мэтью О'Райли прокомментировал ничью с «Атлетико» (2:2) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Это был матч очень высокого уровня. Других матчей в Лиге чемпионов и не бывает, особенно если сражаешься против такой команды, как «Атлетико», в составе которой полно высококлассных игроков. Там есть чемпионы мира и победители Лиги чемпионов, так что это было хорошее испытание. Было приятно принимать в нем участие», — цитирует пресс-служба УЕФА О'Райли.

«Атлетико» набрал 5 очков и занимает 2-е место в группе Е. «Селтик» идет на четвертой строчке (1 очко).