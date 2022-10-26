Защитник «Виктории» Гейда прокомментировал поражение команды от «Интера»

Защитник и капитан «Виктории» Лукаш Гейда прокомментировал поражение команды от «Интера» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:4).

«Нам жаль, что мы проиграли, у нас было несколько неплохих контратак, но после наших ошибок мы пропускали глупые голы, и это повторялось снова и снова», — приводит пресс-служба официального сайта УЕФА слова Гейды.

После этого матча «Интер» набрал 10 очков и обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Виктория» не смогла одержать победу ни в одном матче и занимает последнее место в группе (0 очков).