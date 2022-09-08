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Лига чемпионов

8 сентября, 02:25

Зелиньски прокомментировал победу «Наполи» над «Ливерпулем»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски прокомментировал победу над «Ливерпулем» (4:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Поляк был признан лучшим игроком матча.

«Я провел хороший матч, даже не считая двух голов. Но больше всего я счастлив за команду, за то, как мы сыграли. Мы заслужили эту победу. Это был почти идеальный матч. Мы не знаем, как далеко можем пройти», — цитирует пресс-служба УЕФА Зелиньски.

Во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов «Наполи» сыграет против «Рейнеджерс», а «Ливерпуль» встретится с «Аяксом». Матчи пройдут 13 сентября.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035642--napoli-vs-liverpool/
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