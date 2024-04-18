«Бавария» спасает казавшийся провальным сезон. Гол Киммиха «Арсеналу» вывел команду в полуфинал Лиги чемпионов

Гости ничем внятным ответить не смогли.

«Арсенал» подошел к ответному матчу в критическом состоянии: проиграли «Кристал Пэлас» в АПЛ и понизил свои шансы на победу в АПЛ. У «Баварии» все проще: шансы на победу в бундеслиге потеряны, поэтому все силы брошены на Лигу чемпионов. Плюс отсутствия давления для самого Тухеля, ведь он точно покинет клуб по окончании сезона — но портить портфолио ему тоже не хочется.

У «Баварии» проблемы с составом, но они все равно могли забивать в первом тайме

Тренерский штаб «Баварии» выбрал интересный состав: на левом фланге защиты вышел правша Мазрауи, а в атаку бросили Геррейру (защитник, игрок центра поля, но никак не вингер). Все из-за очередной травмы Гнабри и Комана, а также дисквалификации Дэвиса. Артета так же приготовил сюрприз: левым защитником выступил Томиясу, но Микель часто выпускал японца в этом амплуа. Хотя тот же Зинченко и Кивер, номинальные левые защитники, были здоровы.

«Бавария» начала напрягать Райю с первых минут. Если точнее, постарался Кейн. На четвертой минуте чуть не замкнул навес Киммиха, а через пару минут пробил из-за штрафной. Первые полчаса опасные моменты поставляли именно хозяева: атакующие игроки жалили лондонцев на контратаках, опасно простреливали в штрафную, но не хватало завершающего маневра.

В конце тайма «Арсенал» проснулся: Эдегор хлестко пробил дальним ударом, а Мартинелли замыкал опасный прострел от норвежца — но все же Нойер был на месте. Мюнхенцы больше владели мячом (что не свойственно для них в этом противостоянии), но потеряли остроту. Пришлось даже пойти на хитрость: «Бавария» в одном эпизоде хотела начать быструю атаку, пока большая часть игроков гостей выслушивала указания от Артеты. Судья, конечно, остановил мюнхенцев. Тайм, по сути, завершился ударом Хаверца после подачи со штрафного, который полетел прямо в руки вратарю.

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Киммих забил победный головой — «Арсенал» ничем не ответил на пропущенный

Казалось, «Арсенал» нащупал игру и сделал вывод из первой игры, уменьшив опасность от контратак «Баварии». Как бы ни так. Лондонцы просто потерялись после выхода из раздевалки, а команда Тухеля переняла эстафету доминирования. Уже на первых минутах хозяева создали убойный момент: Горецка пробил в перекладину головой, после чего мяч отлетел в ноги Геррейру — однако португалец не забил с острого угла.

«Арсенал» проигрывал почти все единоборства и подборы, а настырность «Баварии» устрашала, казалось, опытных и бойких защитников. На 57-й минуте Салиба чуть не срезал мяч в свои ворота после прострела Геррейру, но все обошлось для гостей.

Уже через несколько минут «Арсенал» сломался. Райя выбил мяч в ноги Геррейру, который с левого фланга подал в центр штрафной — Киммих из глубины подбежал к воротам и ударом головой открыл счет.

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Даже после пропущенного мяча «Бавария» не сдала позиций, а лондонцы не сподобились даже на банальный навал на чужую штрафную. В концовке матча главные хайлайты были за Мусиалой, который имел несколько хороших моментов закончить интригу, но Райя не дрогнул.

На последних секундах «Арсенал» заслужил угловой, на который прибежал голкипер лондонцев, но мюнхенцы без проблем отбились. После этого судья дал финальный свисток — у «Баварии» все еще остался шанс спасти провальный сезон.

«Арсенал» так и не смог прервать чудовищную серию против немецкого гранда — «канониры» в пятый раз вылетели от них в плей-офф Лиги чемпионов. Общая статистика встреч выглядит еще больше удручает: восемь побед «Баварии» в 14 матчах. В полуфинале «Бавария» встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Реал Мадрид».