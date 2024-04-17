Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 12:45

«Боруссия» — главная аномалия Лиги чемпионов. Потеряли Беллингема, ужасны в бундеслиге, но вышли в полуфинал

«Боруссия» пробилась в полуфинал Лиги чемпионов
Артем Никулин
корреспондент отдела футбола
Футболисты «Боруссии» Йен Матсен и Юлиан Рюэрсон
Йен Матсен и Юлиан Рюэрсон.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Скоро вновь встретятся с «ПСЖ».
Лига чемпионов. 1/4 финала
16 апр, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
4:2
Атлетико

«Боруссия» все еще жива — дортмундцы эпично отыгрались дома против «Атлетико», закинув им по сумме двух матчей аж пять мячей. Безумие! Первый полуфинал со времен Клоппа — это круто. Но «Боруссия» последние два года находится в непонятном состоянии, а их выступление в Лиге чемпионов — полнейшая аномалия. Как клуб все же добрался до этой стадии?

Успех в еврокубке «шмелей» смягчил очередной пропуск титулов. Недовольство фанатов смягчил и тот факт, что «Боруссия» выбыла из борьбы за чемпионат и Кубок в самом начале — было не так больно.

Кандидатура Терзича изначально вызывала много сомнений. Как футболист он не проходил дальше низших лиг, а в качестве тренера работал лишь ассистентом. Зато он «свой»: хорват с детства фанатеет от «Боруссии». Плюс в 2021-м, когда Терзич временно руководил у тренерской бровки, он зацепил Кубок Германии.

Игрок &laquo;Боруссии&raquo; Юлиан Брандт забил первый гол. Очередное безумие в Лиге чемпионов. Перестрелка «Боруссии» и «Атлетико» подарила Дортмунду первый полуфинал со времен Клоппа

Фанаты надеялись, что с новым тренером у команды наконец появится характер, которым «Боруссия» не блистала аж со времен Тухеля. Но в прошлом сезоне Терзич с футболистами упустил великолепный шанс на победу в чемпионате, поделив очки с «Майнцем» в последнем туре.

Дортмунд находился в трауре, который, казалось, напрямую повлияет на следующий сезон. Так оно и случилось — «Боруссия» завалила первую половину сезона в бундеслиге, вывалившись из топ-4. Если брать игровые причины, то команду ругали за отвратительную оборону и скудную трансферную кампанию.

Футболист «Боруссии» Юлиан Брандт забивает гол в матче против «Атлетико».
Юлиан Брандт забивает гол в матче против «Атлетико».
Фото Reuters

Каждая претензия нуждается в пояснении. По обороне вообще не может быть вопросов: тактические промахи Терзича и корявость защитников компенсирует гениальный Кобель, который творит магию на ленточке. Understat насчитал, что «Боруссия» должна была пропустить 45 мячей. Сам по себе показатель не ужасный, но у команд из топ-4 он не превышает 35 мячей. И очередное подтверждение гениальности Кобеля: в реальности «шмели» пропустили на 11 мячей меньше.

Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, Рафинья. «ПСЖ» выбил «Барселону», «Боруссия» прошла «Атлетико». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

По трансферной кампании все не так однозначно. С одной стороны, за относительно маленькую сумму привезли Фюллькруга, Забитцера, Нмечу. С другой, клуб потерял Беллингема и не нашел ему сменщика. Еще со времен Клоппа в атаке «Боруссии» обязательно находилась суперзвезда, за которой бегали мировые гранды: Левандовски, Гетце, Обамеянг, Дембеле, Пулишич, Санчо, Холанн и Беллингем. Если один уходил, на замену приобреталась следующая звезда на вырост из Football Manager. В прошлом году традиция прервалась, в атаке теперь бегают Мален и Адейеми — парни перспективные, но пока не более того.

Все сулило тотальный провал в сезоне-2023/24, но в этом розыгрыше Лиги чемпионов мы столкнулись с аномалией. «Боруссия» прямо как Золушка — каждую лигочемпионскую ночь команда из немецкого середняка превращается в топа с интересной игрой. Как это происходит — загадка. Дортмундцы так заняли первое место в «группе смерти» с «ПСЖ», «Миланом» и «Ньюкаслом», а в 1/8 прошли ПСВ, который рвет всех в родном чемпионате и тоже здорово показал себя на групповом этапе.

Футболисты «Боруссии»
Радость футболистов «Боруссии».
Фото AFP

«Боруссия» сейчас совсем не спешит применять магию. В первом матче «Атлетико» нещадно избивал желто-черных и мог побеждать еще крупнее, а вместо этого пропустил в концовке. Этот гол, как выяснилось, стал решающим: дортмундцы накидали за шиворот Облаку аж четыре мяча. А главными героями стали новички: Фюллькруг сделал 1+1, Забитцер — 1+2.

«Мы смогли сравнять общий счет, мы были близки к этому, но они превосходили нас, а когда команда обыгрывает вас, ее следует поздравить», — сказал после матча Симеоне. Кто-то мог на старте сезона представить, что Диего вылетит в ЛЧ от «Боруссии» и признает ее превосходство?

Впереди «ПСЖ», с которым дортмундцы уже встречались на групповом этапе. Что забавно, это единственная команда в этом розыгрыше, которую Терзич не сумел обыграть — ничья и поражение в двух матчах. Может, настало время вернуть должок?

ФК Атлетико
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Зоран Терзич
Обсудить
Читайте также
Андрей Аршавин назвал лучший матч в своей карьере
Атлет из США оправдал положительный допинг-тест чужой экипировкой
Уголовное дело о гибели журналистки Бабаевой передано в суд Крыма
Игнашевич сдал Кубок в угоду РПЛ, а Чалов набивал статистику. Что случилось в матче ЦСКА - «Балтика»
Путин указал на высокий риск возникновения новых эпидемий в мире
Еще четыре крупных банка Китая перестали принимать платежи в юанях из России
Популярное видео
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Лига чемпионов: жеребьевка 1/4 финала — пары и матчи
Гюндоган оценил работу судей в ответном матче «Барселоны» с «ПСЖ»
Болельщик «Боруссии» вырвал из рук инвалида-колясочника футболку Брандта
Хави не имеет права жаловаться на судейство с «ПСЖ». «Барселона» лично подарила Парижу полуфинал Лиги чемпионов
Фердинанд: «ПСЖ» должен поблагодарить Араухо»
«Манчестер Сити» — «Реал» и «Бавария» — «Арсенал». Онлайн-трансляция матчей
«Барселона» впервые в истории вылетела из ЛЧ после победы в выездном матче
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Хави не имеет права жаловаться на судейство с «ПСЖ». «Барселона» лично подарила Парижу полуфинал Лиги чемпионов