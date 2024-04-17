Скоро вновь встретятся с «ПСЖ».

«Боруссия» все еще жива — дортмундцы эпично отыгрались дома против «Атлетико», закинув им по сумме двух матчей аж пять мячей. Безумие! Первый полуфинал со времен Клоппа — это круто. Но «Боруссия» последние два года находится в непонятном состоянии, а их выступление в Лиге чемпионов — полнейшая аномалия. Как клуб все же добрался до этой стадии?

Успех в еврокубке «шмелей» смягчил очередной пропуск титулов. Недовольство фанатов смягчил и тот факт, что «Боруссия» выбыла из борьбы за чемпионат и Кубок в самом начале — было не так больно.

Кандидатура Терзича изначально вызывала много сомнений. Как футболист он не проходил дальше низших лиг, а в качестве тренера работал лишь ассистентом. Зато он «свой»: хорват с детства фанатеет от «Боруссии». Плюс в 2021-м, когда Терзич временно руководил у тренерской бровки, он зацепил Кубок Германии.

Фанаты надеялись, что с новым тренером у команды наконец появится характер, которым «Боруссия» не блистала аж со времен Тухеля. Но в прошлом сезоне Терзич с футболистами упустил великолепный шанс на победу в чемпионате, поделив очки с «Майнцем» в последнем туре.

Дортмунд находился в трауре, который, казалось, напрямую повлияет на следующий сезон. Так оно и случилось — «Боруссия» завалила первую половину сезона в бундеслиге, вывалившись из топ-4. Если брать игровые причины, то команду ругали за отвратительную оборону и скудную трансферную кампанию.

Юлиан Брандт забивает гол в матче против «Атлетико». Фото Reuters

Каждая претензия нуждается в пояснении. По обороне вообще не может быть вопросов: тактические промахи Терзича и корявость защитников компенсирует гениальный Кобель, который творит магию на ленточке. Understat насчитал, что «Боруссия» должна была пропустить 45 мячей. Сам по себе показатель не ужасный, но у команд из топ-4 он не превышает 35 мячей. И очередное подтверждение гениальности Кобеля: в реальности «шмели» пропустили на 11 мячей меньше.

По трансферной кампании все не так однозначно. С одной стороны, за относительно маленькую сумму привезли Фюллькруга, Забитцера, Нмечу. С другой, клуб потерял Беллингема и не нашел ему сменщика. Еще со времен Клоппа в атаке «Боруссии» обязательно находилась суперзвезда, за которой бегали мировые гранды: Левандовски, Гетце, Обамеянг, Дембеле, Пулишич, Санчо, Холанн и Беллингем. Если один уходил, на замену приобреталась следующая звезда на вырост из Football Manager. В прошлом году традиция прервалась, в атаке теперь бегают Мален и Адейеми — парни перспективные, но пока не более того.

Все сулило тотальный провал в сезоне-2023/24, но в этом розыгрыше Лиги чемпионов мы столкнулись с аномалией. «Боруссия» прямо как Золушка — каждую лигочемпионскую ночь команда из немецкого середняка превращается в топа с интересной игрой. Как это происходит — загадка. Дортмундцы так заняли первое место в «группе смерти» с «ПСЖ», «Миланом» и «Ньюкаслом», а в 1/8 прошли ПСВ, который рвет всех в родном чемпионате и тоже здорово показал себя на групповом этапе.

Радость футболистов «Боруссии». Фото AFP

«Боруссия» сейчас совсем не спешит применять магию. В первом матче «Атлетико» нещадно избивал желто-черных и мог побеждать еще крупнее, а вместо этого пропустил в концовке. Этот гол, как выяснилось, стал решающим: дортмундцы накидали за шиворот Облаку аж четыре мяча. А главными героями стали новички: Фюллькруг сделал 1+1, Забитцер — 1+2.

«Мы смогли сравнять общий счет, мы были близки к этому, но они превосходили нас, а когда команда обыгрывает вас, ее следует поздравить», — сказал после матча Симеоне. Кто-то мог на старте сезона представить, что Диего вылетит в ЛЧ от «Боруссии» и признает ее превосходство?

Впереди «ПСЖ», с которым дортмундцы уже встречались на групповом этапе. Что забавно, это единственная команда в этом розыгрыше, которую Терзич не сумел обыграть — ничья и поражение в двух матчах. Может, настало время вернуть должок?