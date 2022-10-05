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Лига чемпионов

Сегодня, 11:45

Сменившего Абрамовича американца уже не любят в Англии. Почему новый владелец «Челси» всех бесит

Марк Бессонов
Корреспондент
Тодд Боэли.
Фото Getty Images
Александер Чеферин и Тодд Боэли.
Фото AFP
Тодд Боэли.
Фото AFP
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Идеи Тодда Боэли не принимают.
Лига чемпионов. Группа E
05 окт, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Милан

Первая полноценная кампания в Лиге чемпионов без Романа Абрамовича для «Челси» пока складывается скверно. Всего одно набранное очко в двух стартовых турах и последнее место в группе — повод говорить о настигшем команду кризисе. Все лето «Челси» под руководством нового владельца, американца Тодда Боэли, вкладывал огромные средства в новичков. 282 миллиона евро — мировой рекорд по тратам за одно трансферное окно. Состав подбирали под Томаса Тухеля, в котором Боэли видел менеджера типа Пепа Гвардиолы или Юргена Клоппа, влияющего на все сферы работы клуба.

Но почти сразу после закрытия трансферного окна Тухель был отправлен в отставку. Результаты команды под его руководством в последних играх и правда удручали. Однако увольнять тренера, под которого так тщательно подбирали состав, — как минимум неоднозначное решение в долгосрочной перспективе. Не просто так The Athletic выкатил материал с кучей инсайдов о том, что Тухель и Боэли по-разному смотрели на развитие команды и плохо коммуницировали между собой.

Томас Тухель. Дикие советы от американских владельцев и отсутствие коммуникации с игроками. Подробности отставки Тухеля из «Челси»

Показательны две истории. Во-первых, Тухель не общался с руководством в специально созданном для этого чате в WhatsApp, хотя Боэли ожидал от тренера большей открытости. Во-вторых, руководство предлагало немцу перейти на схему 4-3-3 — после этого разговора немец отправлял на подобные встречи своего агента. Закончилось все тем, что Тухеля уволили, а на его место выписали Грэма Поттера — талантливого английского тренера. Правда, в качестве компенсации за него пришлось заплатить «Брайтону» 23 миллиона евро, рекордную в истории футбола сумму за менеджера.

Эти детали вызвали разговоры в прессе и среди болельщиков, что американские методы работы, которые применяет Боэли, не очень подходят для европейского футбола. Он построил успешную медиаимперию за океаном, владеет долями в баскетбольных «Лос-Анджелес Лейкерс», «Лос-Анджелес Спаркс», а также в бейсбольном «Лос-Анджелес Доджерс», но сейчас оказался в совсем другой среде.

Грэм Поттер. «Челси» теперь тренирует ноунейм, которым восхищаются Гвардиола и Клопп. Как он изменит команду и найдет ли место Захаряну?

Под критику ветеранов и экспертов Боэли попал после предложения провести в АПЛ аналог матча всех звезд, как это делают в США. Он сказал, что лиге нужно «взять урок» у американского бейсбола и проводить отдельный турнир на вылет между четырьмя худшими командами премьер-лиги. А еще закинул идею провести матч всех звезд между командами севера и юга страны, подкрепив это доводом, что в прошлом сезоне на таком турнире удалось заработать 200 миллионов долларов за два дня. Реакция на предложения была жесткой.

«Буду честен — невероятно заносчиво говорить так о лиге, которую не знаешь, — кипел экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер, сейчас работающий экспертом на Sky Sports. — Пока он даже не показал, что может хорошо руководить клубом АПЛ. Уволил тренера после трех туров, потратил 250 миллионов фунтов — не лучшее начало. Говорить такое — невероятное высокомерие. Болельщики «Челси» должны быть обеспокоены тем, что владелец клуба сначала говорит, а потом думает».

«Взять урок? Ты что, учитель? Это Европа, тут так не работает. Зачем нам матч всех звезд? Мне не нравится эта идея», — слова знаменитого в прошлом нападающего Тьерри Анри.

Александер Чеферин и Тодд Боэли. Фото AFP
Александер Чеферин и Тодд Боэли.
Фото AFP

«Нам нужен регулятор для инвестиций из США, так как они представляют собой явную опасность для пирамиды и структуры игры. Американцы не понимают эти вещи и мыслят иначе. Они не остановятся, пока не получат то, что хотят», — возмущался экс-капитан «МЮ» Гари Невилл.

Клопп и Гвардиола не остались в стороне и в ответ на предложение Боэли посоветовали для начала найти свободную дату в календаре для проведения таких матчей. «Он забывает, что в США есть перерыв в четыре месяца», — аргументирует свою позицию тренер «Ливерпуля».

Опасения по поводу методов работы Боэли вызывают и другие детали. Например, в середине сентября в речи о силе академии «Челси» он назвал Мохамеда Салаха и Кевина Де Брейне воспитанниками синих. Известно и о том, что американец очень хочет подписать Криштиану Роналду, в котором видит огромный маркетинговый потенциал. Проблема в том, что от трансфера португальца отказался Тухель, опасавшийся негативного влияния на раздевалку. Плюс у «Челси» есть Ромелу Лукаку, находящийся в аренде в «Интере». Складывается впечатление, что развитие бизнес-модели для Боули важнее, чем командная химия и тактические моменты.

Тодд Боэли. Фото AFP
Тодд Боэли.
Фото AFP

Как пишет The Guardian, Боэли мечтает построить в европейском футболе мультиклубную сеть по примеру «Ред Булл» и City Group. Якобы в конце сентября он даже подал заявку на приобретение французского «Лиона». Перспективы пока мутные, учитывая то, что американец успел настроить против себя половину АПЛ.

Пока перед «Челси» стоит куда более прагматичная задача — не опозориться в Лиге чемпионов. Поражение от загребского «Динамо» и ничья с «Зальцбургом» дома — не тот результат, который ждут от клуба, потратившего рекордную сумму на рынке. Матчи с «Миланом» — шанс немного поправить реноме.

08.10.2022 | ЦСКА — Динамо

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Основные источники исследования

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  • Sport and bets
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⚽ Футбол. ЛЧ
Челси
Милан

Обе забьют - да

28%

1.86

П1

19%

1.71

Х2

15%

2.20
⚽ Футбол. ЛЧ
Реал
Шахтер Д

Обе забьют - да

22%

1.96

Ф2 (2.5)

17%

1.65

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15%

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Интер 1
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