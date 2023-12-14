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Германия

Сегодня, 17:59

Зюле — о своем сэйве после удара Мбаппе: «Выглядело эффектно»

Виктория Кравченко
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Защитник «Боруссии» Никлас Зюле прокомментировал свой сэйв в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:1). Он в подкате вытащил мяч из пустых ворот, который отправил Килиан Мбаппе после обыгрыша вратаря.

«Конечно, это выглядело эффектно. Вы все можете взглянуть на мою промежность (смеется). Каким-то образом я смог рефлекторно поднять ногу. Я думаю, что нужно было предотвратить эпизод за заранее. Хорошо известно, насколько быстр Мбаппе», — цитирует Зюле Sport1.

«Боруссия» заняла первое место в группе F с 11 очками. «ПСЖ» набрал 8 очков и стал вторым благодаря тому, что «Милан» в параллельной встрече обыграл «Ньюкасл» (2:1).

Килиан Мбаппе
Никлас Зюле
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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