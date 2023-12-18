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Лига чемпионов

Сегодня, 20:15

«Копенгаген» — главная сенсация Лиги чемпионов. Но его результаты — больше везение, чем какой-то феномен

«Манчестер Сити» сыграет с «Копенгагеном» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Дмитрий Гирин
Корреспондент
Футболисты «Копенгагена»
Фото Reuters
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«Манчестер Сити» может быть счастлив — жребий 1/8 финала ЛЧ подарил ему встречу с датчанами.

Когда команда вроде «Копенгагена» пробивается в плей-офф Лиги чемпионов, то машинально хочется охарактеризовать случившееся словом «феномен» — настолько это редкое по нынешним временам событие. Затем попытаться найти и разгадать секрет этого самого феномена. И, может быть, сделать в конце нравоучительный вывод.

Ведь мы привыкли, что участь клубов вроде «Копенгагена» или «Спарты», «Црвены Звезды», «Ференцвароша», «Мальме» — словом, всех тех, кто пробивается в групповой турнир через оставленный УЕФА черный ход, именуемый путем чемпионов — это в лучшем случае борьба за третье место и евровесну. Пожалуй, последней командой, которая ломала стереотипы, был кипрский АПОЕЛ более десяти лет назад, который не только ворвался в 1/8 финала с первого места (опередив, кстати, «Зенит»), но и в первом раунде плей-офф прошел в серии пенальти «Лион» и только в четвертьфинале попал под «Реал».

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Было ли в том АПОЕЛ что-то феноменальное? Нет. Группа испанских, португальских и бразильских легионеров средней руки, игравшая в максимально организованный, аккуратный и осторожный футбол. Никаких прорывных тактических идей или чего-то подобного там не было и в помине.

И, в общем, ничего феноменального нет и в «Копенгагене». Я попробовал посмотреть целиком их матч последнего тура с «Галатасараем», и это было чудовищно. Две команды на трясущихся ногах и, простите, с полными штанами занимались 90 минут непонятно чем. Понятно, что для обоих клубов это был исторический шанс и ответственность придавливала, но не до степени же полной игровой импотенции. И если «Копенгаген» сподобился на одну приличную атаку, которая стала голевой — разыграно правда все было классно, то «Галатасарай» не показал вообще ничего, кроме слабого подобия истерического навала в концовке.

Футболисты «Копенгагена»
Фото AFP

Любопытно, кстати, что в этом матче «Копенгаген», несмотря на победу, уступил сопернику по ожидаемым голам — xG (1,30 против 1,56, но на чем Opta набрала такие цифры, не очень понятно). И так было почти во всех матчах в этой Лиге чемпионов, где датчане набирали очки: в Стамбуле против «Галатасарая» (2:2, 1,06 на 0,65), дома с «МЮ» (4:3, 2,24 против 3,02), и только игра в Мюнхене с «Баварией» (0:0) стала исключением, да и то условным (0,69 на 0,74).

Так что реализовывать свои шансы и выжимать максимум из минимума «Копенгаген» умеет — это важное качество, и здесь нужно отдать датчанам должное.

Равно как и признать, что они очень везучие. Команде 35-летнего Якоба Неструпа повезло с группой: проблемный «МЮ», «Галатасарай» — классический турецкий колхоз, когда в составе вроде бы много громких имен, а на выходе — пшик, и «Бавария», которая на этом фоне обеспечила себе не только выход в плей-офф, но и первое место в группе после четырех матчей. В результате чего могла в курортном режиме валять дурака в матче с тем же «Копенгагеном», и эта ничья стала для датчан поистине золотой.

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Повезло им и в домашнем матче с «МЮ», когда литовский рефери Донатас Румсас в конце первого тайма удалил Маркуса Рэшфорда за случайный фол, который большинство судей оценили бы на желтую карточку, а потом еще и дал довольно спорный пенальти в ворота англичан. Понятно, что «Копенгаген» заслуживает уважения за то, что не опустил руки при счете 0:2, но глупо отрицать, что сопутствующие обстоятельства сложились в его пользу.

Показательно, что восемь очков, которые набрал «Копенгаген», — худший показатель среди команд, занявших вторые места (столько же у «ПСЖ», но в «группе смерти»). Это, конечно, не шесть баллов — антирекорд турнира, который делят «Зенит» и «Рома», но в группе Н («Барселона», «Порту», «Шахтер», «Антверпен») этого бы не хватило даже для третьего места.

Футболисты «Копенгагена
Фото AFP

А еще у датчан была такая важная штука, как опыт. Состав «Копенгагена» почти не изменился с прошлым сезоном, когда он тоже играл на групповом этапе Лиги чемпионов, заняв последнее место в квартете с «Манчестер Сити», «Боруссией» Д и «Севильей». Тогда команда, кстати, ни разу не проиграла на своем поле, сделав три ничьих.

То есть «Копенгаген» — далеко не ферма вроде «Зальцбурга», который постоянно собирает молодых талантов, прокачивает их и продает, серьезно обновляясь каждый сезон. Состав датчан довольно опытен, а средний возраст ростера — 24,8 года — не должен вводить в заблуждение. Такие цифры обеспечивают перешедшие из молодежной команды ребята вроде 18-летних братьев Эмиля и Оскара Хойлунн (да-да, они братья Расмуса из «МЮ»), которые почти не играют.

Результат же делают люди вроде 26-летнего португальца Диогу Гонсалвеша, 29-летнего норвежца Мохамеда Эльюнусси, 30-летнего Лукаса Лерагера (забил «МЮ» и «Галатасараю»), 31-летнего Расмуса Фалька или выступавшего за «Краснодар» 31-летнего Виктора Классена. По сути, из молодых стабильно играют только 20-летний правый защитник Элиас Йелерт да 24-летний левый вингер Элиас Ачури (лучший ассистент «Копенгагена» в датской суперлиге — семь передач), хотя последнего можно назвать молодым довольно условно.

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Летом команду пополнили Ачури («Виборг», три миллиона евро), Эльюнусси (свободный агент из вылетевшего из АПЛ «Саутгемптона»), плюс за два миллиона евро выкупили у «Шальке» права на 26-летнего Джордана Ларссона. Все трансферы в общем и целом удачные, но это далеко не «Зальцбург» или, скажем, «Брайтон». Тем более что покинул «Копенгаген» лишь 20-летний вингер Хэкон Харальдсон, которого за 15 миллионов забрал «Лилль».

В общем, нормальная крепкая команда, которая просто вытащила свой счастливый билет. Но ничего феноменального в этом «Копенгагене» точно нет. И «Манчестер Сити» должен быть рад, что жребий подкинул ему в соперники по 1/8 финала Лиги чемпионов именно датчан.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Копенгаген
ФК Манчестер Сити
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