«Манчестер Сити» может быть счастлив — жребий 1/8 финала ЛЧ подарил ему встречу с датчанами.

Когда команда вроде «Копенгагена» пробивается в плей-офф Лиги чемпионов, то машинально хочется охарактеризовать случившееся словом «феномен» — настолько это редкое по нынешним временам событие. Затем попытаться найти и разгадать секрет этого самого феномена. И, может быть, сделать в конце нравоучительный вывод.

Ведь мы привыкли, что участь клубов вроде «Копенгагена» или «Спарты», «Црвены Звезды», «Ференцвароша», «Мальме» — словом, всех тех, кто пробивается в групповой турнир через оставленный УЕФА черный ход, именуемый путем чемпионов — это в лучшем случае борьба за третье место и евровесну. Пожалуй, последней командой, которая ломала стереотипы, был кипрский АПОЕЛ более десяти лет назад, который не только ворвался в 1/8 финала с первого места (опередив, кстати, «Зенит»), но и в первом раунде плей-офф прошел в серии пенальти «Лион» и только в четвертьфинале попал под «Реал».

Было ли в том АПОЕЛ что-то феноменальное? Нет. Группа испанских, португальских и бразильских легионеров средней руки, игравшая в максимально организованный, аккуратный и осторожный футбол. Никаких прорывных тактических идей или чего-то подобного там не было и в помине.

И, в общем, ничего феноменального нет и в «Копенгагене». Я попробовал посмотреть целиком их матч последнего тура с «Галатасараем», и это было чудовищно. Две команды на трясущихся ногах и, простите, с полными штанами занимались 90 минут непонятно чем. Понятно, что для обоих клубов это был исторический шанс и ответственность придавливала, но не до степени же полной игровой импотенции. И если «Копенгаген» сподобился на одну приличную атаку, которая стала голевой — разыграно правда все было классно, то «Галатасарай» не показал вообще ничего, кроме слабого подобия истерического навала в концовке.

Фото AFP

Любопытно, кстати, что в этом матче «Копенгаген», несмотря на победу, уступил сопернику по ожидаемым голам — xG (1,30 против 1,56, но на чем Opta набрала такие цифры, не очень понятно). И так было почти во всех матчах в этой Лиге чемпионов, где датчане набирали очки: в Стамбуле против «Галатасарая» (2:2, 1,06 на 0,65), дома с «МЮ» (4:3, 2,24 против 3,02), и только игра в Мюнхене с «Баварией» (0:0) стала исключением, да и то условным (0,69 на 0,74).

Так что реализовывать свои шансы и выжимать максимум из минимума «Копенгаген» умеет — это важное качество, и здесь нужно отдать датчанам должное.

Равно как и признать, что они очень везучие. Команде 35-летнего Якоба Неструпа повезло с группой: проблемный «МЮ», «Галатасарай» — классический турецкий колхоз, когда в составе вроде бы много громких имен, а на выходе — пшик, и «Бавария», которая на этом фоне обеспечила себе не только выход в плей-офф, но и первое место в группе после четырех матчей. В результате чего могла в курортном режиме валять дурака в матче с тем же «Копенгагеном», и эта ничья стала для датчан поистине золотой.

Повезло им и в домашнем матче с «МЮ», когда литовский рефери Донатас Румсас в конце первого тайма удалил Маркуса Рэшфорда за случайный фол, который большинство судей оценили бы на желтую карточку, а потом еще и дал довольно спорный пенальти в ворота англичан. Понятно, что «Копенгаген» заслуживает уважения за то, что не опустил руки при счете 0:2, но глупо отрицать, что сопутствующие обстоятельства сложились в его пользу.

Показательно, что восемь очков, которые набрал «Копенгаген», — худший показатель среди команд, занявших вторые места (столько же у «ПСЖ», но в «группе смерти»). Это, конечно, не шесть баллов — антирекорд турнира, который делят «Зенит» и «Рома», но в группе Н («Барселона», «Порту», «Шахтер», «Антверпен») этого бы не хватило даже для третьего места.

Фото AFP

А еще у датчан была такая важная штука, как опыт. Состав «Копенгагена» почти не изменился с прошлым сезоном, когда он тоже играл на групповом этапе Лиги чемпионов, заняв последнее место в квартете с «Манчестер Сити», «Боруссией» Д и «Севильей». Тогда команда, кстати, ни разу не проиграла на своем поле, сделав три ничьих.

То есть «Копенгаген» — далеко не ферма вроде «Зальцбурга», который постоянно собирает молодых талантов, прокачивает их и продает, серьезно обновляясь каждый сезон. Состав датчан довольно опытен, а средний возраст ростера — 24,8 года — не должен вводить в заблуждение. Такие цифры обеспечивают перешедшие из молодежной команды ребята вроде 18-летних братьев Эмиля и Оскара Хойлунн (да-да, они братья Расмуса из «МЮ»), которые почти не играют.

Результат же делают люди вроде 26-летнего португальца Диогу Гонсалвеша, 29-летнего норвежца Мохамеда Эльюнусси, 30-летнего Лукаса Лерагера (забил «МЮ» и «Галатасараю»), 31-летнего Расмуса Фалька или выступавшего за «Краснодар» 31-летнего Виктора Классена. По сути, из молодых стабильно играют только 20-летний правый защитник Элиас Йелерт да 24-летний левый вингер Элиас Ачури (лучший ассистент «Копенгагена» в датской суперлиге — семь передач), хотя последнего можно назвать молодым довольно условно.

Летом команду пополнили Ачури («Виборг», три миллиона евро), Эльюнусси (свободный агент из вылетевшего из АПЛ «Саутгемптона»), плюс за два миллиона евро выкупили у «Шальке» права на 26-летнего Джордана Ларссона. Все трансферы в общем и целом удачные, но это далеко не «Зальцбург» или, скажем, «Брайтон». Тем более что покинул «Копенгаген» лишь 20-летний вингер Хэкон Харальдсон, которого за 15 миллионов забрал «Лилль».