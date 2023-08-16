Ларссон и Классон зажгли в безумном матче в Праге, драма «Марселя», «Арису» не хватило Кокорина

Главное об ответных играх третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

Трюк ван Гала не сработал

Неделю назад в Афинах «Марсель» выглядел неубедительно, да еще из-за удаления потерял Кондогбья. Однако за несколько дней команда словно лучше усвоила принципы нового тренера Марселино Тораля. Старт в национальном первенстве увенчался волевой победой над «Реймсом» (2:1), а во вторник на кипящем «Велодроме» хозяева провели образцовый первый тайм.

Греки практически не выходили со своей половины поля, уже в дебюте пропустив проникающий пас Сарра на Обамеянга, который легко разобрался с вратарем. А перед уходом на перерыв звездный новичок «Марселя» идеально сыграл на опережение при простреле Клосса. При этом сколько было промахов, заблокированных ударов или сейвов греческого кипера, который в числе прочего вытащил из-под перекладины удар Жиго!

Плюс в начале второго тайма судьи из-за небольшого офсайда отменили гол Сарра после эффектного паса «шведкой» от Обамеянга. Габонец играл очень вдохновенно, словно сделав глоток свежего воздуха (форвард не забивал с октября прошлого года). Тогда он, кстати, отличился за «Челси» в групповом раунде ЛЧ против «Милана».

Но полной идиллии для «Марселя» не получилось. Во второй половине «Панатинаикос» активизировался, и Пау Лопесу пришлось совершить крутой сейв, останавливая удар арендованного у «Локомотива» Едвая. Но когда все уже ждали финального свистка, ВАР обратил внимание на попадание мяча в руку Гендузи — Майкл Оливер сходил к монитору, а Ионнидису не помешали перевести игру в нелогичный овертайм даже светившие в глаза лазерные указки.

«Пао» уперся. В первом дополнительном тайме экс-защитник ЦСКА Магнуссон остановил на линии удар Витиньи, хотя шансов на спасение вроде бы не было. Во втором — когда португалец все же забил в пустые ворота с паса Гендузи — ВАР обнаружил микроскопический офсайд у другого влиявшего на эпизод марсельца. В итоге — вторая за вечер серия пенальти, перед которой Марселино повторил трюк Луи ван Гала и отправил в ворота Рубена Бланко.

Это явно планировалось, так как Лопес воспринял замену, как должное, и перед началом серии в стороне от других игроков вместе с тренерами провел сеанс психотерапии для своего соотечественника. Что в итоге? Все началось с осечки Гендузи, а продолжилось тем, что Бланко не отбил ни одного удара. Катастрофа для «Марселя».

Лучший матч вечера

То, что не удалось «Копенгагену» на родном «Паркене» неделю назад, получилось в Праге в первой же атаке. Ларссон, дома не скрывавший досады в связи со своей заменой, направил энергию в нужное русло и открыл счет на 14-й секунде! Это третий по скорости гол за всю историю Лиги чемпионов, хотя многие статистические ресурсы не учитывают отборочные раунды главного еврокубка.

Вот только удержать этот перевес датчанам не удалось. Хотя, когда Крейчи в начале второго тайма отличился при подаче углового, в дело вмешался ВАР, и через несколько минут арбитр взятие ворот отменил. Как оказалось, это была лишь отсрочка. Прорвавшийся в штрафную Бирманчевич забил с острого угла, а великолепный до этого Грабара не выручил.

Ну а в овертайме — в момент блестящего штрафного Лячи — у вратаря просто не было шансов. Зато они сохранялись у «Копенгагена», который отыгрался практически мгновенно. И снова благодаря бывшему игроку РПЛ. После вброса аута из района площади ворот в падении прицельно пробил Классон. Это точно был лучший матч вечера, и на 2:2 останавливаться никто не собирался.

Отлично вышедший на замену нигериец Олатунджи первым успел к отскочившему от штанги мячу. Однако датчан и персонально завершавшего игру с капитанской повязкой Классона сломить было невозможно. Свой второй мяч бывший форвард «Краснодара» вонзил после штрафного, идеально пробив головой. Команды дважды обменялись голами за семь минут, словно репетируя перестрелку в серии пенальти. А там дрогнул невезучий капитан пражан Крейчи, первым же ударом отправивший мяч в перекладину.

Барьер для Шпилевского

Бывшая команда Александра Кокорина не позволила сопернику в первом тайме нанести ни одного удара, однако реализовать свой перевес тоже не могла. То мяч летел мимо цели, то на помощь оберегавшему добытое в первом матче минимальное преимущество «Ракува» приходил каркас ворот. Но как же зыбко все выглядело!

Едва начался второй тайм, и заскучавшему вратарю киприотов пришлось спасать после атаки Пясецки. И тут же поляки получили право на штрафной, который идеально исполнил Тудор. После этого «Арису» нужно было забивать дважды. Вместо этого он едва не пропустил еще раз, однако Кочергин не реализовал выход один на один. Это, впрочем, уже ничего не решало. Вратарь поляков Ковачевич выдал топ-матч, и теперь команду Алексея Шпилевского ждет отбор в Лиге Европы.

Гол Цубера и конец фарерской сказки

Это единственная пара, где участник следующего раунда еще неизвестен. Первый матч отменили из-за драки фанатов, в которой погиб греческий болельщик, и теперь все решится в Афинах в ближайшую субботу. Пока же шаг к групповому турниру сделал одержавший волевую победу АЕК.

Переломным для афинян стал гол бывшего игрока ЦСКА Цубера, когда греки включили агрессивный прессинг перед чужой штрафной, и их десятый номер уложил мяч в угол. А на 90-й минуте решающий голевой пас на свой счет записал мексиканец Писарро, покинувший «Интер Майами» после подписания Месси.

Фарерская сказка в Лиге чемпионов закончилась в Мольде. Это в предыдущих раундах «Клаксвик» ярче играл на чужих полях, в числе прочего завершив этап карьеры Станислава Черчесова в «Ференцвароше». Но теперь суровые норвежцы дожали островитян в овертайме. У Фарер, впрочем, обязательно будет первый в истории групповой раунд еврокубков. Как минимум Лига конференций или — в случае успеха в плей-офф отбора — Лига Европы.

Статистика дня

1-м с 1992 года тренером, начавшим работу в ПСВ с четырех побед, стал Петер Бос.

1-м турецким специалистом, прошедшим два подряд отборочных раунда ЛЧ, стал главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук.

17 мячей забил за ПСВ в еврокубках Люк де Йонг. Это второй результат в истории эйндховенцев, а рекордом владеет звезда 60-80-х годов прошлого века и лучший снайпер клуба Вилли ван дер Кейлен (29 голов).

19-й еврокубковый гол забил защитник «Рейнджерс» Таверньер.