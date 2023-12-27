Канчельскис сравнил раскритиковавшего его Слуцкого с персонажем Булгакова: «Что он там гавкает?»

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» резко отреагировал на критику Леонида Слуцкого.

«Кто он такой вообще, чтобы рот открывать? Где он играл, что он вообще видел в этой жизни и в футболе? Что он там гавкает, раскрывает рот свой? По Булгакову он — Шариков. Он должен молчать и слушать», —сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

27 декабря «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера команды. 52-летний специалист трижды становился чемпионом России, дважды выиграл Кубок России и Суперкубок России с ЦСКА, работал со сборной России в заключительной части отборочного цикла и в финальном турнире Евро-2016.