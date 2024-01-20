Сегодня, 16:56
Сегодня «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого провел второй товарищеский матч на сборе в Хайкоу и снова сыграл вничью — 1:1.
16 января с таким счетом закончилась встреча с олимпийской сборной Китая, а теперь не удалось победить «Чанчунь Ятай». Снова единственный гол забил нападающий Сефас Малеле.
24 января «Шэньхуа» ждет матч с саудовским клубом «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду. Португалец включен в число футболистов, которые собираются приехать в Шэньчжэнь, где они также сыграют 28-го числа с «Чжэяцзяном».