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Китай

Сегодня, 22:57

Колосков: «В Китае Слуцкий зарядится и вернется работать в Россию»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на назначение Леонида Слуцкого в китайский «Шанхай Шэньхуа».

«Навыки, которые сейчас есть у Слуцкого, никуда не денутся. Все-таки футбол развивается не так интенсивно, как плавание и легкая атлетика. Знаний и опыта у Слуцкого достаточно, чтобы хорошо работать в Китае. Я вообще не понимаю, за что его критикуют. Но не думаю, что работа в Китае даст ему что-то новое. Там он заново зарядится и вернется в Россию», — приводит слова Колоскова «Евро-Футбол.Ру».

Слуцкий находился без тренерской работы больше года.

Источник: Евро-Футбол.Ру
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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