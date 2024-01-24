Разъяренные китайцы ворвались в отель, где находился Роналду. Криштиану должен был сыграть против команды Слуцкого

Пришлось извиняться.

Криштиану Роналду, пожалуй, дисциплинированнее всех из саудовских суперзвезд выполняет контракт — в отличие от Хендерсона или Бензема, он не пытается сбежать из страны, а активно играет и принимает участие в акциях клуба. Более того — даже извиняется перед болельщиками от имени команды. Но обо всем по порядку.

Саудовский «Аль-Наср» в январе должен был отправиться в тур по Китаю — соперниками стали «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого и «Чжэцзян». Леонид Викторович по поводу возможной встречи с Роналду не высказывался, но наверняка был рад — последний раз эти двое встречались в 2012 году в плей-офф Лиги чемпионов. Криштиану тогда оказался сильнее, забив три мяча в двух играх (1:1 в Москве и 4:1 в Мадриде).

Азиатский тур вызвал бешеный ажиотаж — по данным сайта Sportstar, все билеты были распроданы за несколько часов. Это неудивительно, ведь Роналду обожают в Китае. Тем обиднее стали новости об отмене матчей — расстроенные фанаты даже взяли штурмом отель, где остановились гости из Саудовской Аравии.

«Аль-Наср», уже в понедельник прибывший в Поднебесную, во вторник сообщил о том, что матчи перенесены на неопределенный срок. Причиной стала травма Роналду: «Нам очень жаль сообщать вам, что зимний тур «Аль-Насра» будет отложен из-за проблем Криштиану Роналду со здоровьем. Он не может играть из-за травмы. Болельщикам будут возвращены деньги за билеты в полном объеме, а также возмещены расходы на перелет и билеты в отель», — сказано в заявлении пресс-службы клуба.

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Более развернуто объяснение звучало так: «Мы с грустью сообщаем, что, к сожалению и по причинам, выходящим за рамки контроля «Аль-Насра», мероприятие, состоящее из двух матчей, запланированных на 24 и 28 января, было отложено на дату, которая будет определена позднее.

Мы приехали сюда с большим уважением к китайским футбольным фанатам и, в частности, к болельщикам Роналду. Учитывая это, в дополнение к тесным отношениям между Королевством Саудовская Аравия и Китаем, мы, «Аль-Наср», готовы завершить наш тренировочный лагерь, как и планировалось, в Шэньчжэне, городе, который тепло принял нас и проявил так много любви к нам и нашему капитану.

Кроме того, мы договорились с организатором и промоутером запланировать новый матч как можно скорее. Мы любим наших китайских фанатов и хотим сыграть для них как можно скорее».

Выступить пришлось и самому Роналду на специально созванной пресс-конференции (выглядел он действительно подавленно): «Я люблю эту страну, мне нравится быть здесь с вами, ребята, и я хочу играть для вас. Так что не грустите, потому что мне тоже грустно. Я приезжаю в Китай с 2003-го или 2004 года. Я чувствую себя здесь как дома, это мой второй дом. Как видите, мне грустно. Я знаю, что это грустно, особенно для людей, которые любят Криштиану.

Мы не отменили игру, мы ее перенесли. Мы хотим вернуться сюда, в вашу страну. Мы вернемся. К сожалению, у меня есть некоторые проблемы, но это часть футбола, это часть моей жизни. Но я здесь, я здесь с болельщиками и китайским народом. Надеюсь, вы понимаете, в каких обстоятельствах находятся футболисты. Мы продолжим подготовку, вы нужны нам».

Фото Reuters

В это время на улице толпа сходила с ума от злости. В Daily Mail показали кадры, на которых молодые китайские поклонники Роналду пребывали в ярости. «Наше время ничего не значит? 5 тысяч километров! Мы пришли сюда просто так? Мы приехали из Кашгара. Организаторы, выйдите сюда и посмотрите на нас! Выйдите и посмотрите!» — кричали в толпе.

Роналду — определенно один из самых популярных футболистов в Китае. Неизвестно, сколько раз он побывал здесь с, как он говорит, 2003-го или 2004 года, но португалец точно плотно работал по Поднебесной. Три года подряд он ездил в спонсорский тур от Nike и прокачивал свой бренд в Азии.

Впервые в CR7 Asia Tour Роналду приехал в 2017-м — тогда у него была насыщенная программа, Криш встречался с молодыми китайскими футболистами, дарил им фирменные бутсы, а позже увиделся с местными граффити-художниками. «Здесь вы можете почувствовать настоящих поклонников. Я ценю любовь, которую фанаты дарят мне, и это дает мне мотивацию усердно работать в будущем и поддерживать свой уровень. Быть здесь, быть примером для молодых игроков — это много значит», — говорил Криштиану в поездке.

На следующий год история повторилась. Криштиану вновь встретился с фанатами, представил эксклюзивную для Китая коллекцию бутс (со специальным иероглифом CR7) и даже запустил собственную футбольную программу для детей из сельских регионов Поднебесной — Active Schools CR7.

В 2019 году Роналду также побывал в Китае, но уже не только в качестве сольного гостя, но и вместе с «Ювентусом». Итальянский клуб играл товарищеский матч против «Интера» в Нанкине, и футболки Криштиану с иероглифами на спине до сих пор продаются на китайских маркетплейсах.

Инцидент с отелем никто и никак не комментировал, включая китайскую прессу. Вероятно, ничего по-настоящему серьезного там не произошло. Однако травма Роналду осталась, и теперь главный вопрос — сможет ли он принять участие в товарищеской игре с «Интер Майами» 1 февраля? Там будет ждать Месси. Такой неудачи не вынесут уже саудовские фанаты — местным отелям лучше заранее приготовиться.