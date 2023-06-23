Клубный чемпионат мира в новом формате с участием 32 команд пройдет в США в 2025 году

Клубный чемпионат мира в 2025 году пройдет в США, сообщается на сайте ФИФА.

Турнир пройдет в новом формате с участием 32 команд.

«Совет ФИФА единогласно назначил США хозяйкой нового и расширенного Клубного чемпионата мира ФИФА, который пройдет в 2025 году, на своем заседании, проходившем в режиме видеоконференции из Дома ФИФА. В процессе выбора принимающей стороны учитывались требования к инфраструктуре и сервису, а также более широкие стратегические цели турнира. Решение было принято с учетом позиции США как проверенного лидера в проведении глобальных мероприятий.

В качестве следующего шага ФИФА будет взаимодействовать с соответствующими заинтересованными сторонами, чтобы окончательно определить даты, места проведения и расписание матчей этого нового турнира», — говорится в заялвении ФИФА.

ФИФА еще утверждила требования к проведению чемпионата мира-2030 и процесс подачи заявок на проведение турнира начнется в 3 квартале 2023 года, а назначение организатора ожидается в 4 квартале 2024 года.

Совет ФИФА также утвердил регламент предварительного чемпионата мира-2026.

«В следующем чемпионате мира по футболу примут участие 48 команд, турнир окажет беспрецедентное влияние на мировой футбол, тем более что еще больше стран получат возможность обеспечить себе место, чтобы блистать на мировой арене», — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Кроме того, Совет ФИФА подтвердил, что 74-й Конгресс ФИФА, который состоится 17 мая 2024 года, пройдет в Бангкоке, Таиланд.