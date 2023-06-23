Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Клубный ЧМ

Сегодня, 18:40

Клубный чемпионат мира в новом формате с участием 32 команд пройдет в США в 2025 году

Ана Горшкова
Корреспондент
Трофей клубного чемпионата мира
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Клубный чемпионат мира в 2025 году пройдет в США, сообщается на сайте ФИФА.

Турнир пройдет в новом формате с участием 32 команд.

«Совет ФИФА единогласно назначил США хозяйкой нового и расширенного Клубного чемпионата мира ФИФА, который пройдет в 2025 году, на своем заседании, проходившем в режиме видеоконференции из Дома ФИФА. В процессе выбора принимающей стороны учитывались требования к инфраструктуре и сервису, а также более широкие стратегические цели турнира. Решение было принято с учетом позиции США как проверенного лидера в проведении глобальных мероприятий.

В качестве следующего шага ФИФА будет взаимодействовать с соответствующими заинтересованными сторонами, чтобы окончательно определить даты, места проведения и расписание матчей этого нового турнира», — говорится в заялвении ФИФА.

ФИФА еще утверждила требования к проведению чемпионата мира-2030 и процесс подачи заявок на проведение турнира начнется в 3 квартале 2023 года, а назначение организатора ожидается в 4 квартале 2024 года.

Совет ФИФА также утвердил регламент предварительного чемпионата мира-2026.

«В следующем чемпионате мира по футболу примут участие 48 команд, турнир окажет беспрецедентное влияние на мировой футбол, тем более что еще больше стран получат возможность обеспечить себе место, чтобы блистать на мировой арене», — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Кроме того, Совет ФИФА подтвердил, что 74-й Конгресс ФИФА, который состоится 17 мая 2024 года, пройдет в Бангкоке, Таиланд.

Источник: ФИФА
Джанни Инфантино
ФИФА
15
Обсудить
Читайте также
Хэмилтон и Шакира: любовь или обман наивной публики?
Без России и с громкими скандалами. Поляки открыли ненужную европейскую Олимпиаду
CNN: Пассажиры батискафа «Титан» погибли безболезненно, их тела вряд ли будут найдены
Появилось видео падения плиты на две иномарки в Москве
В США назвали атаку на Чонгарский мост самовольным решением Киева
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Барселона" - "Гуанчжоу". Лучшие моменты
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Аль-Хиляля» Диас заявил, что горд своей командой после финала клубного ЧМ с «Реалом»