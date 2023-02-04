«Аль-Хиляль» сыграет с «Фламенго» в полуфинале клубного ЧМ

Сегодня, 20:34
«Аль-Хиляль» обыграл «Видад» в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира-2022 в Марокко.
Основное время матча завершилось вничью — 1:1. В дополнительное время команды тоже не смогли выявить победителя. В серии пенальти точнее оказался «Аль-Хиляль» — 5:3.
В полуфинале клубного чемпионата мира-2022 команда из Саудовской Аравии сыграет с «Фламенго» 7 февраля.
Сегодня еще один полуфиналист турнира определится в матче «Сиэтл Саундерс» (США) — «Аль-Ахли» (Египет). Победитель в 1/2 финала сыграет с «Реалом» 8 февраля.
Финал и матч за 3-е место пройдут 11 февраля. Действующим победителем клубного чемпионата мира является «Челси».
Методология
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Основные источники исследования