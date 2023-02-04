«Реал» сыграет с «Аль-Ахли» в полуфинале клубного чемпионата мира

Сегодня, 21:53
Команда из Египта «Аль-Ахли» в четвертьфинале клубного чемпионата мира победила американский «Сиэтл» со счетом 1:0.
Единственный мяч в этом матче был забит на 88-й минуте встречи.
Теперь в полуфинале «Аль-Ахли» предстоит встреча с действующим победителем Лиги чемпионов — испанским «Реалом».
В другом полуфинале сыграют бразильский «Фламенго» и «Аль-Хиляль» из Саудоской Аравии.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования