«Реал» сыграет с «Аль-Ахли» в полуфинале клубного чемпионата мира

Команда из Египта «Аль-Ахли» в четвертьфинале клубного чемпионата мира победила американский «Сиэтл» со счетом 1:0.

Единственный мяч в этом матче был забит на 88-й минуте встречи.

Теперь в полуфинале «Аль-Ахли» предстоит встреча с действующим победителем Лиги чемпионов — испанским «Реалом».

В другом полуфинале сыграют бразильский «Фламенго» и «Аль-Хиляль» из Саудоской Аравии.