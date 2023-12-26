Новый клубный чемпионат мира — гораздо большее зло, чем Суперлига. Которая все равно неизбежна

Там хотя бы меньше лицемерия.

На фоне рождественско-предновогоднего затишья, когда по-настоящему жарко только в АПЛ, две недавние организационные новости всколыхнули медиапространство. Сначала ФИФА объявила о запуске нового клубного чемпионата мира, который пройдет летом 2025 года в США. Турнир будет длиться месяц, а участие в нем примут 32 команды.

А спустя несколько дней напомнила о себе Суперлига. Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания этого турнира, таким образом лишив эти ассоциации (а также, по сути, другие континентальные конфедерации) монополии на организацию и проведение соревнований.

И если первая новость была встречена пусть и без восторга, но со сдержанным любопытством, то реакция на вторую снова оказалась по большей части негативной. Хотя, на мой взгляд, все должно быть ровно наоборот. И инициатива ФИФА гораздо вреднее абстрактной Суперлиги. Ниже попробую объяснить почему.

Для начала нужно проговорить один момент. Строчкой выше я назвал Суперлигу абстрактной, но на самом деле она уже давно существует. Если быть точным, то целых 25 лет, то есть четверть века. И создал ее вовсе не Флорентино Перес или Андреа Аньелли, а Ленарт Юханссон — бывший президент УЕФА. Именно он превратил сначала Кубок чемпионов, а потом и Лигу чемпионов в Суперлигу — когда расширил турнир и стал допускать туда не только победителей национальных первенств.

Впервые это случилось в сезоне-1997/98, когда в ЛЧ играли не только чемпионы, но и вице-чемпионы — из первых восьми стран в таблице коэффициентов УЕФА (Италия, Испания, Англия, Германия, Франция, Нидерланды, Португалия, Турция). И впервые же в турнире принимали участие три команды из одной страны — к чемпиону Германии «Баварии» и вице-чемпиону «Байеру» добавилась «Боруссия» Д как победитель прошлогоднего розыгрыша.

А спустя пару лет реформа стала еще более кардинальной — начиная с сезона-1999/2000 в основном турнире стали играть 32 клуба, причем из первых четырех национальных ассоциаций в таблице коэффициентов УЕФА в ЛЧ попадали сразу четыре команды. Так появилась Лига чемпионов, которую мы все знаем вот уже более двух десятков лет.

Фото Global Look Press

Хотя какая это Лига чемпионов, если в основном турнире играют не победители своих национальных первенств, а команды, занявшие там четвертое место? Взять хотя бы сезон-2021/22 (последний еврокубковый для России, чтобы пример был более полным): в групповой турнир ЛЧ напрямую попали чемпионы 11 стран, плюс еще пять добрались туда через лазейку для плебса, именуемую «Путь чемпионов». Итого — 16 клубов, то есть половина. Вроде бы не так плохо. Баланс соблюден. Но в УЕФА входят 55 футбольных ассоциаций, а в основном турнире ЛЧ играют чемпионы только 16 — это 29,09%.

Резюмируя: УЕФА уже давно запустил свою Суперлигу, и уже много лет чиновники из Ньона зарабатывают на ней очень хорошие деньги, подбрасывая плебсу кости в виде разного рода выплат.

И, кстати, турнир медленно, но эволюционирует в сторону: а) большей элитарности, б) большего количества матчей между топ-клубами. Если помните, сначала четвертые команды из Англии или Испании не попадали в групповой турнир напрямую — только в отборочный раунд. Но потом УЕФА поменял это правило. А новая швейцарская система, на которую Лига чемпионов перейдет с сезона-2024/25, увеличивает как количество игр между топ-клубами, не заставляя их размениваться на всякие «Мальме» и «Црвены Звезды», так и общее количество игр.

Из всего сказанного выше может показаться, что я против Суперлиги, УЕФА и вообще against modern football. На самом деле — вовсе нет. И даже наоборот. Футбол как часть индустрии развлечений эволюционирует в сторону Суперлиги, и шагов в этом направлении будет все больше и больше. К этому его подталкивает все вокруг — экономика, социальная среда, развитие технологий. А североамериканская в широком смысле спортивная модель — если не лучшая, то уж точно самая действенная на данный момент.

Фото Global Look Press

Собственно, как я уже сказал, Суперлига под брендом «Лига чемпионов УЕФА» уже де-факто давно существует. А вся эта история с Пересом, Аньелли, Жоаном Лапортой, Европейским судом и так далее — не более чем разборки, кто будет ее контролировать. Сейчас это делают «пиджаки» из УЕФА, другие «пиджаки» — из топ-клубов — хотят забрать контроль себе, избавившись от лишней прокладки. Возможно, появится и третья сила — условно, придут саудовские шейхи или консорциум из США и скажут: «Мы покупаем проект и перевозим все себе». В любом случае, это история про простой передел собственности (ну, или про сохранение контроля над ней).

В апреле 2021-го все ведь провалилось не потому, что проект Суперлиги плохой или, прости господи, болельщики и общественность на что-то там повлияли. А потому, что как такового проекта у Аньелли и Переса не было. Ни договоренностей и контрактов с ТВ, медиа и пулом спонсоров, ни проработки общественного мнения — ничего. С тем же успехом о создании Суперлиги мог объявить любой из нас. Проблема только в этом, а не в том, что идея плохая.

В отличие от перезапуска нового клубного чемпионата мира, о котором объявила ФИФА. Искусственного в нем куда больше, чем в Суперлиге. Там, грубо говоря, идея в том, чтобы лучшие играли с лучшими, а матчи типа «Реал» — «Бавария» проходили на регулярной основе, а не раз в сезон. А что здесь? Неужели в ФИФА всерьез думают, что публику привлекут афиши типа «Реал» — «Урава Ред Даймондс» или «Манчестер Сити» — «Аль-Ахли»? Или, скажем, «Аль-Хиляль» — «Флуминенсе»?

Классический чемпионат мира среди сборных играет на национальных чувствах, на национальной идентичности. Там «наши» против «не наших». Там все лучшие парни из твоей страны против лучших парней из другой страны. Здесь же ничего этого нет и в помине. С маркетинговой точки зрения это выглядит абсолютной пустышкой, потому что болельщикам «Арсенала» или «Манчестер Юнайтед» глубоко плевать, как там сыграет «Манчестер Сити». А широкую публику вывеска «Ман Сити» (Англия) — «Саприсса» (Коста-Рика) совершенно не возбудит.

То есть это — изначально мертворожденный проект. Нацеленный на то, чтобы «пиджаки» из ФИФА тоже смогли присосаться к денежным потокам и срубить немножко кеша. Потому что сейчас у Джанни Инфантино и компании есть только чемпионат мира, а денег хочется больше. Идея ведь не новая. Такой турнир с участием большого количества клубов ФИФА изначально хотела провести в Китае, но вмешались сначала организационные проблемы, затем пандемия ковида.

И если уж хочется чего-то такого, то глобальная Суперлига, где к европейским топ-клубам добавятся условные «Фламенго», «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс», выглядит куда более логичной идеей. Вот только случится это точно без участия ФИФА и УЕФА, которые не смогут поделить власть и полномочия (ну и, конечно, прибыль). Придется звать Переса с Аньелли.

Не говоря уже о том, что это бьет по качеству продукта — все дело в перенасыщенности календаря. Лето-2024 — ЧЕ и Кубок Америки, лето-2025 — новый клубный ЧМ, лето-2026 — чемпионат мира. Футболистам придется играть три года без перерыва и предсезонной подготовки. Сверхнагрузки, рост количества травм и прочие вещи, о которых уже много раз говорилось.

Так что не будет ничего удивительного в том, что команды, тренеры и игроки попросту начнут валять дурака на том же клубном ЧМ. А зрители получат не зрелище, а суррогат. Не исключено, что такой безумный цикл продолжится и дальше. И это ударит по футболу как по индустрии на фоне разговоров чиновников из ФИФА, как они об этом самом футболе во всем мире заботятся.

Ребята, продвигающие Суперлигу, хотя бы не сильно прикрываются такими разговорами. Что уже делает их симпатичнее, по крайней мере в моих глазах.