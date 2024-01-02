Спаллетти — о Суперлиге: «Мы теряем традиции прошлого»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился мнением о создании Суперлиги.

«Мы теряем традиции прошлого. Людей, празднующих изумительную победу Давида над Голиафом. Как будто завтрашний день будет придуман и написан по правилам сильных мира сего. Кто-то хочет диктовать, какой футбол нам смотреть. Они не понимают, что, пока есть мяч и пространство между воротами, люди будут продолжать выбирать тот футбол, который им больше всего нравится», — приводит слова Спаллетти ANSA со ссылкой на телеканал Rai.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги.

Организаторы планируют запустить турнир в 2025 году. Предполагается, что в нем будет три дивизиона. В двух элитных будет по 16 команд с постоянным составом участников, а также с понижением и продвижением наверх. В третьем дивизионе будут участвовать 32 команды, которые станут отбираться в турнир через национальные чемпионаты.

29 декабря сообщалось, что итальянские клубы могут не допустить к следующему сезону, если они не откажутся от Суперлиги. «Ювентус» временно не намерен комментировать ситуацию с решением суда в пользу турнира.