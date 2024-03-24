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Кубок Америки

24 марта, 16:40

Альфонсо Дэвис рассказал об ожиданиях от матча против сборной Аргентины в Кубке Америки

Виктория Кравченко
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Защитник «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис рассказал, чего ждет от предстоящего Кубка Америки. На групповом этапе канадцы встретятся с Аргентиной, Перу и Чили.

«Нас ждет сложная игра против чемпионов мира. Это топ команда. Нужноп одготовиться к этому событию и получить удовольствие.

Я рад возможности сыграть против лучшего футболиста в мире [Лионеля Месси] и шансу победить их с нашей командой», — цитирует Дэвиса CBS Sports.

Кубок Америки пройдет в США с 20 июня по 14 июля.

Сборная Аргентины по футболу
Сборная Канады по футболу
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