Альфонсо Дэвис рассказал об ожиданиях от матча против сборной Аргентины в Кубке Америки

Защитник «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис рассказал, чего ждет от предстоящего Кубка Америки. На групповом этапе канадцы встретятся с Аргентиной, Перу и Чили.

«Нас ждет сложная игра против чемпионов мира. Это топ команда. Нужноп одготовиться к этому событию и получить удовольствие.

Я рад возможности сыграть против лучшего футболиста в мире [Лионеля Месси] и шансу победить их с нашей командой», — цитирует Дэвиса CBS Sports.

Кубок Америки пройдет в США с 20 июня по 14 июля.