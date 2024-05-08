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Судейство

Сегодня, 16:56

В Кубке Либертадорес не удаляют за удар кулаком в лицо

Александр Бобров
Шеф-редактор
Франко Ромеро ударил кулаком в лицо Пауло Диаса.
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В начале второго тайма матча группового турнира Кубка Либертадорес «Насьональ» — «Ривер Плейт» (2:2) судья Андерсон Даронко ошибочно не удалил защитника уругвайской команды Франко Ромеро.

Во время массовой стычки игрок хозяев поля ударил кулаком в лицо чилийского легионера аргентинцев Пауло Диаса, попав ему в область носа.

Бразильский арбитр после вмешательства ВАР и просмотра видеоповторов на мониторе (ОФР) почему-то не нашел оснований для применения самой серьезной дисциплинарной санкции и ограничился вынесением предупреждения.

Рефери простил и другого игрока «Насьоналя» — Леандро Лосано. Тот прыгнул двумя ногами в Родриго Альендро, но, как и Ромеро, избежал удаления. Как раз этот фол и послужил поводом для конфликта на поле.

ФК Насьональ (Монтевидео)
ФК Ривер Плейт
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