Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Таблица переходов
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 13:28

Агент Салаха — о контракте в 180 миллионов евро от «Аль-Иттихада»: «Мохамед предан «Ливерпулю»

Руслан Минаев
Мохамед Салах.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Агент нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха Рами Аббас прокомментировал новость о предложении «Аль-Иттихада».

Ранее издание Al-Riyadiah сообщило, что саудовский клуб хочет подписать с 31-летним египтянином двухлетний контракт на сумму 180 миллионов евро.

«Если бы мы рассматривали возможность ухода из «Ливерпуля» в этом году, мы бы не продлили контракт прошлым летом. Мохамед предан клубу», — написал агент в Twitter.

В прошлом сезоне Салах провел за клуб 51 матч, забил 30 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с мерсисайдцами истекает летом 2025 года.

Саудовская Аравия: все легионеры лиги в одной таблице

Мохамед Салах
Футбол
ФК Аль-Иттихад
ФК Ливерпуль
2
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Составлен словарь выражений спортсменов и тренеров в фигурном катании
408 российских спортсменов примут участие в II Играх стран СНГ в Белоруссии
Беспилотники коалиции США дважды опасно сближались с Су-35 ВКС РФ в Сирии
Мятежники заявили о подготовке за рубежом агрессии против Нигера
Экс-инспектор ООН указал на самоубийственную политику США в отношении РФ
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

АПЛ: матчи недели клубов чемпионата Англии