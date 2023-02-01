Агент Холанна: «На мой взгляд, Эрлин стоит миллиард евро»

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Агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна Рафаэла Пимента поделилась мнением о форварде.
«Невозможно думать о нем и не улыбаться. Он веселый мальчик. На мой взгляд, Холанн стоит миллиард евро. Может быть, никто и не собирается платить такую сумму, но это потенциал, который он подарит клубу. А вместе с ним придут и болельщики, голы, спортивные результаты, профессионализм, цифровой контент, известность, спонсоры... Его ценность представляет собой совокупность многих вещей. Но цену на футболиста на самом деле устанавливает клуб. Я знаю, что никто не собирается платить и 700 миллионов за игрока, но я совершенно уверена, что ценность, которую Эрлин добавляет, когда приходит в клуб, огромна, по крайней мере миллиард», — цитирует AS агента.
Холанн перешел в «Манчестер Сити» летом 2022 года из дортмундской «Боруссии». Срок действующего контракта 22-летнего норвежца с клубом рассчитан до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 170 миллионов евро.
В сезоне-2022/23 Холанн провел за «горожан» 27 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и сделал 3 результативные передачи.
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