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Сегодня, 17:26

Агент Жоржиньо сообщил, что полузащитник получил предложение о новом контракте с «Челси»

Иван Шитик
Корреспондент
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Агент Жоао Сантос, который представляет интересы полузащитника «Челси» Жоржиньо, подтвердил, что хавбек ведет переговоры о продлении контракта с лондонским клубом.

«Мы получили предложение от «Челси». Сейчас идет переговорный процесс», — приводит слова агента TMW.

Ранее сообщалось, что футболист выдвинул ультиматум «Челси», желая добиться существенного повышения заработной платы.

В этом сезоне полузащитник провел 19 матчей за «Челси», в которых отличился тремя забитыми голами. Его текущий контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года.

Жорже Луиз Фрелло Фильо (Жоржиньо)
ФК Челси
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