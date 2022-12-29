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Сегодня, 18:21

Коутинью: «Никогда не было разговоров о моем желании покинуть «Астон Виллу»

Мария Гусева
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Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутинью прокомментировал информацию о том, что он хочет покинуть клуб.

«За последние несколько дней я видел много новостей с моим именем. Проблема в том, что сейчас началась некоторая ложь, и хочу все прояснить. Никогда не было разговоров о моем желании покинуть клуб, потому что я счастлив здесь и моя семья тоже. Моя единственная цель сейчас, когда я восстановился после травмы, — это работать по максимуму каждый день, играть на высоком уровне и помогать клубу и моим товарищам по команде в достижении наших целей», — написал Коутинью в социальной сети.

Полузащитник перешел в «Астон Виллу» летом 2022 года из «Барселоны». До этого он провел полгода в бирмингемском клубе на правах аренды. Срок действующего контракта 30-летнего бразильца с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионо евро.

В текущем сезоне Коутинью провел за «Астон Виллу» 14 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Филиппе Коутиньо
Футбол
ФК Астон Вилла
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