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16 марта, 09:38

Агуэро — о Холанне: «Это были сумасшедшие пять голов. Мамочки!»

Агуэро восхитился игрой Холанна в матче против «Лейпцига»
Виктория Кравченко
Эрлин Холанн.
Фото Reuters
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Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал, что думает об игре форварда манчестерского клуба Эрлина Холанна в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (7:0). В этой встрече футболист отметился 5 голами.

«Это были сумасшедшие пять голов. Мамочки! Холанн — классическая «девятка», не требуйте от него обводить по два-три соперника или подавать угловые. Он бомбардир. То, что делает этот парень, — безумие», — цитирует Агуэро Ole.

22-летний норвежец стал третьим игроком в истории Лиги чемпионов, забившим в одном матче 5 голов. Ранее это удавалось лишь Лионелю Месси и Луису Адриано.

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Серхио Агуэро
Эрлин Холанн
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