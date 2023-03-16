Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал, что думает об игре форварда манчестерского клуба Эрлина Холанна в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (7:0). В этой встрече футболист отметился 5 голами.

«Это были сумасшедшие пять голов. Мамочки! Холанн — классическая «девятка», не требуйте от него обводить по два-три соперника или подавать угловые. Он бомбардир. То, что делает этот парень, — безумие», — цитирует Агуэро Ole.

22-летний норвежец стал третьим игроком в истории Лиги чемпионов, забившим в одном матче 5 голов. Ранее это удавалось лишь Лионелю Месси и Луису Адриано.