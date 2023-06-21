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Сегодня, 10:27

«Аль-Наср» и «Челси» согласовали переход Зиеша

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш в скором времени перейдет в саудовский «Аль-Наср».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клуб, за который выступает Криштиану Роналду, достиг устной договоренности с Зиешем о переходе. Условия личного контракта согласованы. Если все пойдет по плану, Хаким подпишет соглашение сроком до 2026 года.

«Аль-Наср» также договорился с «Челси». Теперь стороны ждут оформления документов. Сделка согласована.

Ранее информировалось, что 30-летний футболист будет зарабатывать в «Аль-Насре» 30 миллионов евро в год, также у него могут появиться дополнительные источники дохода.

В минувшем сезоне Зиеш провел 24 матча за «Челси», в которых отметился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

ФК Аль-Наср
ФК Челси
Хаким Зиеш
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