«Аль-Наср» и «Челси» согласовали переход Зиеша

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш в скором времени перейдет в саудовский «Аль-Наср».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клуб, за который выступает Криштиану Роналду, достиг устной договоренности с Зиешем о переходе. Условия личного контракта согласованы. Если все пойдет по плану, Хаким подпишет соглашение сроком до 2026 года.

«Аль-Наср» также договорился с «Челси». Теперь стороны ждут оформления документов. Сделка согласована.

Ранее информировалось, что 30-летний футболист будет зарабатывать в «Аль-Насре» 30 миллионов евро в год, также у него могут появиться дополнительные источники дохода.

В минувшем сезоне Зиеш провел 24 матча за «Челси», в которых отметился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.