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Дзагоев: «Как бы я исправил карьеру? Когда был вариант уйти в «Челси», нужно было уходить»

Дзагоев рассказал, как исправил бы свою карьеру
Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал, что изменил бы в своей карьере.

«Как бы я исправил свою карьеру? Ну, наверное, тот момент, когда был вариант уйти в «Челси», нужно было уходить. Он был, мне нужно было сказать только «да». Жирков звонил, говорил, что Роман Аркадьевич спрашивает, хочу ли я в «Челси». Условия такие, что я тренируюсь с основой и играю только в кубковых матчах. Я не был готов тогда к этому», — сказал Дзагоев в интервью YouTube-каналу Nobel.

Также 33-летний футболист объяснил, почему не решился на переход в «Челси».

«Я не боялся играть, я боялся бытовухи. Советовался с отцом, с матерью. Говорили, что успею еще. А потом, когда я уже был готов, после 2012 года, реальных предложений не было, что странно, как по мне. Если бы сейчас время вернуть назад, то я бы ушел в «Челси», конечно, 100 процентов», — сказал Дзагоев.

21 ноября 33-летний футболист объявил о завершении карьеры.

Дзагоев за время профессиональной карьеры играл за ЦСКА (2008-2022), «Рубин» (2022-2023) и греческую «Ламию» (2023).

Алан Дзагоев
ФК Челси
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