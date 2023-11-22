Кукурелья: «Почеттино — хороший тренер»

Защитник «Челси» Марк Кукурелья рассказал, как относится к главному тренеру Маурисио Почеттино. Команда под его руководством идет на 10-м месте турнирной таблицы.

«Почеттино — хороший тренер. Мы знаем, что являемся хорошей командой. Очень важно обходиться без травм, потому что мы много бегаем и много прессингуем. Нам нужно лишь играть и набираться уверенности», — цитирует игрока пресс-служба «Челси».

В этом сезоне 25-летний испанец провел 6 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями.