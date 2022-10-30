Александр-Арнолд: «Очевидно, что в команде что-то идет не так»

Сегодня, 18:05
Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд поделился мнением о неудачных выступлениях команды в последних матчах.
«Я бы сказал, что мы верим в себя. Но думаю, что когда вы действительно сталкиваетесь с неудачами, это может заставить вас переосмыслить себя и подвергнуть сомнению некоторые вещи. Очевидно, что в команде что-то идет не так; все идет не так хорошо, как мы хотим. Это то, о чем стоит подумать всем, особенно перед матчем против «Шпор». Нам нужно поехать туда и набрать несколько очков», — приводит Independent слова защитника.
В двух из трех последних матчей в АПЛ «Ливерпуль» потерпел поражение — от «Лидса» (1:2) и «Ноттингем Форест» (0:1).
1 ноября команда Юргена Клоппа сыграет с «Наполи», а 5 ноября — с «Тоттенхэмом».
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Основные источники исследования