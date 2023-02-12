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Сегодня, 14:28

Алиссон считает, что «Ливерпуль» выкладывается не в полную силу

Виктория Кравченко
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Вратарь «Ливерпуля» Алиссон перед матчем с «Эвертоном» в 23-м туре АПЛ поделился мнением о текущем положении команды в чемпионате.

«Мы должны вкладывать больше усилий. Не только с точки зрения футбола, но и с точки зрения спортивного азарта, настроя, поддержки одноклубников, всего, что есть в наших руках. Мы собираемся воспользоваться всем, что имеем, чтобы перевернуть эту ситуацию. Я верю, что это всего лишь такой момент, и мы скоро все исправим», — цитирует Алиссона пресс-служба команды.

На данный момент «Ливерпуль» занимает 10-е место в турнирной таблице.

Алиссон Рамзес Бекер (Алиссон)
ФК Ливерпуль
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