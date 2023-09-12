Американский инвестиционный фонд близок к покупке «Эвертона»

Владелец «Эвертона» Фархад Мошири готов к продаже клуба американскому инвестиционному фонду 777 Partners, сообщает Sky Sports.

По информации источника, у американской компании MSP Sports Capital не получилось договориться с владельцем клуба и поэтому в результате сделки клуб полностью перейдет под контроль 777 Partners, процесс покупки может занять несколько месяцев.

777 Partners уже имеет в своем портфолио ряд футбольных клубов, включая «Севилью», «Герту» и «Стандард».