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Сегодня, 16:39

Аморим назвал ошибкой переговоры с «Вест Хэмом», из-за них от него отказался «Ливерпуль»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим заявил, что его переговоры с «Вест Хэмом» были ошибкой.

«Это была ошибка. Совершенно неправильный момент. Я всегда прошу своих игроков проявлять уважение, но сам его не проявил, даже если заранее проинформировал клуб. Мне очень жаль. Я прошу прощения у болельщиков, клуба и игроков», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо.

В апреле сообщалось, что 39-летний португалец может сменить Юргена Клоппа на посту главного тренера «Ливерпуля». Позже стало известно, что он провел переговоры с «Вест Хэмом».

По информации CNN Portugal, Аморим провел переговоры с лондонцами, чтобы надавить на «Ливерпуль», но в итоге мерсисайдцы отказались от его кандидатуры.

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ливерпуль
ФК Спортинг (Лиссабон)
Рубен Аморим
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