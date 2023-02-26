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Сегодня, 22:06

Канчельскис — о победе «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги: «Выиграли — уже хорошо»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу манкунианцев над «Ньюкаслом» (2:0) в финале Кубка английской лиги.

«Хороший трофей для болельщиков и команды после такого безвыигрышного периода. Будем делать выводы в конце сезона. Сейчас рано. Выиграли — уже хорошо. «Ньюкасл» все же тоже неплохая команда. Спонсоры тоже у них большие, скажем так. Рэшфорд на данный момент лучший игрок «Юнайтед». Надо быть на высоте в чемпионате Англии и в еврокубках. Тогда будем говорить о том, что он один из лучших в мире, как Месси, Роналду, Мбаппе и другие футболисты», — сказал Канчельскис «СЭ».

Это первый трофей «Манчестер Юнайтед» с 2017 года. Также для команды это шестой Кубок английской лиги в истории.

Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
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