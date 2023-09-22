Постекоглу — о Кейне: «Тоттенхэм» пытается заменить самого великого игрока, которого когда-либо видел клуб»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу рассказал о том, как команда справляется с отсутствием форварда Харри Кейна, который этим летом перешел в «Баварию».

«Кейн был довольно значимой фигурой как на поле, так и за его пределами. Мы постарались, как коллектив, сосредоточиться на предстоящем пути и на том, какой командой мы хотим быть. Я доволен тем, как ребята справляются с задачей, стараясь создавать угрозу в нападении, чтобы никто не видел очевидных проблем. Но мы все еще пытаемся заменить, возможно, самого великого игрока, которого когда-либо видел этот клуб. Пока нам это удается», — приводит слова Постекоглу ВВС.

30-летний Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 100 миллионов евро. В сезоне-2023/24 форвард сыграл за немецкий клуб 6 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.