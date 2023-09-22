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Гвардиола: «Альварес приносит «Манчестер Сити» много пользы, поэтому он и играет»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил нападающего команды Хулиана Альвареса.

«Он всегда вел себя хорошо — играл или не играл, был чемпионом мира или не был. На поле и вне его он один и тот же. В прошлом сезоне у нас были Илкай [Гюндоган] и Кевин [де Брейне], которые были на высоте, а сейчас, из-за травм или по каким-то другим причинам, Альварес приносит нам много пользы. Именно поэтому он играет, но он должен продолжать работать над собой. Будут матчи, в которых он не будет играть, и он должен быть готов к этому», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

На данный момент 23-летний аргентинец принял участие во всех 5 матчах «Сити» в АПЛ, забил 2 гола и отдал 4 результативные передач. Также Альварес дважды отличился в игре «Црвеной Звездой» (3:1) в Лиге чемпионов.

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
Хулиан Альварес
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