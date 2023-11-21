Анри признан лучшим форвардом 2000-х по версии FourFourTwo, в тройке — Роналдо и Руни

Экс-нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри признан лучшим форвардом 2000-х по версии портала FourFourTwo. В тройку попали бразилец Роналдо и британец Уэйн Руни. Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси занял 31-е место в списке. Топ-10 лучших форвардов 2000-х по версии FourFourTwo: 1. Тьерри Анри (Франция) 2. Роналдо (Бразилия) 3. Уэйн Руни (Англия) 4. Златан Ибрагимович (Швеция) 5. Самюэль Это`О (Камерун) 6. Андрей Шевченко (Украина) 7. Дидье Дрогба (Кот-д`Ивуар) 8. Давид Трезеге (Франция) 9. Рауль (Испания) 10. Руд ван Нистелрой (Нидерланды) Ранее Криштиану Роналду был признан лучшим полузащитником 2000-х, а лучшим защитником первого десятилетия XXI века стал Джон Терри.