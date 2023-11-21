Сегодня, 10:13
Экс-нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри признан лучшим форвардом 2000-х по версии портала FourFourTwo.
В тройку попали бразилец Роналдо и британец Уэйн Руни.
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси занял 31-е место в списке.
Топ-10 лучших форвардов 2000-х по версии FourFourTwo:
1. Тьерри Анри (Франция)
2. Роналдо (Бразилия)
3. Уэйн Руни (Англия)
4. Златан Ибрагимович (Швеция)
5. Самюэль Это`О (Камерун)
6. Андрей Шевченко (Украина)
7. Дидье Дрогба (Кот-д`Ивуар)
8. Давид Трезеге (Франция)
9. Рауль (Испания)
10. Руд ван Нистелрой (Нидерланды)
Ранее Криштиану Роналду был признан лучшим полузащитником 2000-х, а лучшим защитником первого десятилетия XXI века стал Джон Терри.