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Сегодня, 10:13

Анри признан лучшим форвардом 2000-х по версии FourFourTwo, в тройке — Роналдо и Руни

Руслан Минаев
Тьерри Анри.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри признан лучшим форвардом 2000-х по версии портала FourFourTwo.

В тройку попали бразилец Роналдо и британец Уэйн Руни.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси занял 31-е место в списке.

Топ-10 лучших форвардов 2000-х по версии FourFourTwo:

1. Тьерри Анри (Франция)

2. Роналдо (Бразилия)

3. Уэйн Руни (Англия)

4. Златан Ибрагимович (Швеция)

5. Самюэль Это`О (Камерун)

6. Андрей Шевченко (Украина)

7. Дидье Дрогба (Кот-д`Ивуар)

8. Давид Трезеге (Франция)

9. Рауль (Испания)

10. Руд ван Нистелрой (Нидерланды)

Ранее Криштиану Роналду был признан лучшим полузащитником 2000-х, а лучшим защитником первого десятилетия XXI века стал Джон Терри.

Златан Ибрагимович
Тьерри Анри
Уэйн Руни
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