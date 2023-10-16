Анри признан лучшим игроком в истории АПЛ по версии FourFourTwo

Французский нападающий Анри признан лучшим игроком в истории АПЛ по версии FourFourTwo.

Британский журнал представил список из 100 лучших игроков, выступавших в АПЛ в период с 1992 года.

Топ-10 рейтинга FourFourTwo:

1. Тьерри Анри;

2. Криштиану Роналду;

3. Алан Ширер;

4. Уэйн Руни;

5. Райан Гиггз;

6. Эрик Кантона;

7. Стивен Джеррард;

8. Фрэнк Лэмпард;

9. Патрик Виейра;

10. Пол Скоулз.

Лучшим из россиян стал Андрей Канчельскис — 99 место.

Анри выступал за «Арсенал» с 1999 по 2007 год и в 2012 году. Всего за английский клуб он провел 377 матчей, забил 228 мячей и отдал 103 результативные передачи.