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Сегодня, 21:34

Анри признан лучшим игроком в истории АПЛ по версии FourFourTwo

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Французский нападающий Анри признан лучшим игроком в истории АПЛ по версии FourFourTwo.

Британский журнал представил список из 100 лучших игроков, выступавших в АПЛ в период с 1992 года.

Топ-10 рейтинга FourFourTwo:

1. Тьерри Анри;

2. Криштиану Роналду;

3. Алан Ширер;

4. Уэйн Руни;

5. Райан Гиггз;

6. Эрик Кантона;

7. Стивен Джеррард;

8. Фрэнк Лэмпард;

9. Патрик Виейра;

10. Пол Скоулз.

Лучшим из россиян стал Андрей Канчельскис — 99 место.

Анри выступал за «Арсенал» с 1999 по 2007 год и в 2012 году. Всего за английский клуб он провел 377 матчей, забил 228 мячей и отдал 103 результативные передачи.

Источник: https://www.fourfourtwo.com/features/greatest-best-premier-league-players-top-ever-liverpool-man-utd-arsenal-chelsea-tottenham-spurs-city-footballers-soccer-thierry-henry-cristiano-ronaldo
Алан Ширер
Криштиану Роналду
Райан Гиггз
Стивен Джеррард
Тьерри Анри
Уэйн Руни
Фрэнк Лэмпард
Эрик Кантона
Футбол
Патрик Виейра
Пол Скоулз
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