Сегодня, 21:34
Французский нападающий Анри признан лучшим игроком в истории АПЛ по версии FourFourTwo.
Британский журнал представил список из 100 лучших игроков, выступавших в АПЛ в период с 1992 года.
Топ-10 рейтинга FourFourTwo:
1. Тьерри Анри;
2. Криштиану Роналду;
3. Алан Ширер;
4. Уэйн Руни;
5. Райан Гиггз;
6. Эрик Кантона;
7. Стивен Джеррард;
8. Фрэнк Лэмпард;
9. Патрик Виейра;
10. Пол Скоулз.
Лучшим из россиян стал Андрей Канчельскис — 99 место.
Анри выступал за «Арсенал» с 1999 по 2007 год и в 2012 году. Всего за английский клуб он провел 377 матчей, забил 228 мячей и отдал 103 результативные передачи.