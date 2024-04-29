Антони: «Сумма трансфера в «МЮ» не давит на меня, я знаю себе цену»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антони рассказал, влияет ли на него сумма трансфера, которую заплатил клуб.

В 2022 году манкунианцы заплатили «Аяксу» за бразильца 95 миллионов евро плюс еще 5 в качестве бонусов.

«Это (сумма трансфера) на самом деле не влияет на меня, потому что я знаю себе цену, деньги есть деньги. Очевидно, все говорят об этом, но никто бы не стал это делать, если бы выступления команды и мои лично были на высоте.

Критики всегда будут существовать. Это то, что заставлять меня работать усерднее и доказывать в первую очередь самому себе», — приводит слова Антони The Athletic.

В текущем сезоне 24-летний вингер провел 36 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал две голевые передачи.