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Сегодня, 17:49

Каррагер – о конфликте Клоппа и Салаха: «Мо сказал глупость»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер оценил конфликт между главным тренером команды Юргеном Клоппом и нападающим Мохамедом Салахом.

«Мо Салах и Юрген Клопп – легенды «Ливерпуля». Нам не нужно принимать чью-либо сторону. Салах расстроен и зол на Юргена за то, что он не играет, и в тот момент не хотел обниматься с боссом, Клопп, по понятным причинам, возражал.

Мо сказал глупость в микст-зоне, но давайте дадим им самим разобраться во всем и насладиться последними неделями вместе», – написал Каррагер в соцсетях.

31-летний египтянин вышел на замену на 79-й минуте матча против «Вест Хэмом» (2:2) в 35-м туре АПЛ. Перед появлением на поле он вступил в перепалку с Клоппом. Футболиста пришлось успокаивать Дарвину Нуньесу и Джо Гомесу, которые также выходили на замену.

После матча, комментируя инцидент, Салах заявил, что «если он выскажется о конфликте, то начнется пожар».

Футбол
ФК Ливерпуль
Джейми Каррагер
Юрген Клопп
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