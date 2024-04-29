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Сегодня, 14:08

Силва покинет «Челси» по окончании сезона

Виктория Кравченко
Тиагу Силва.
Фото Global Look Press
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Защитник «Челси» Тьяго Силва покинет клуб по окончании сезона, сообщает пресс-служба лондонцев.

39-летний бразилец играет в составе команде с лета 2020 года. Всего за «Челси» он провел 151 матч, выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

В видеообращении футболист выразил надежду на это, что однажды вернется в клуб в новом качестве. В октябре Силва говорил, что в скором времени завершит карьеру.

После 33 туров АПЛ «Челси» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 48 очков.

Тиагу Силва
ФК Челси
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