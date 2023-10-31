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Сегодня, 12:06

АПЛ намерена расследовать переходы Виллиана и Это'О из «Анжи» в «Челси»

Ана Горшкова
Корреспондент
Самюэль Это`О.
Фото Никита Успенский, «СЭ»
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Английская премьер-лига (АПЛ) проведет расследование трансферов камерунца Самюэля Это'О и бразильца Виллиана из «Анжи» в «Челси», сообщает The Times.

По данным источника, АПЛ обратила внимание на эти переходы в рамках расследования трансферов в период владения клубом Романом Абрамовичем. Финансовые отчеты «Челси» свидетельствуют о том, что часть трансферных платежей от клуба были направлены не в «Анжи», а неким российским организациям, не связанным с футболом.

Информируется, что сами игроки, возможно, были осведомлены о тонкостях их перехода.

Это'О и Виллиан перешли из «Анжи» в «Челси» в августе 2013 года. Камерунец ушел из махачкалинского клуба на правах свободного агента, а бразилец продан за 30 миллионов фунтов.

В августе сообщалось, что АПЛ расследует выплаты «Челси» секретным офшорным компаниям при Абрамовиче. Новые владельцы клуба обнаружили ряд нерегулярных операций и уведомили о них Футбольную ассоциацию Англии (FA), АПЛ и УЕФА.

Весной 2022 года российский бизнесмен продал «Челси» консорциуму во главе с Тоддом Боули.

Виллиан да Силва (Виллиан)
Самюэль Это`О
Футбол
ФК Анжи
ФК Челси
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