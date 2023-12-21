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Сегодня, 17:27

АПЛ – о Суперлиге: «Премьер-лига продолжает отвергать любую подобную концепцию»

Игнат Заздравин
Корреспондент
АПЛ.
Фото Global Look Press
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Английская Премьер-лига (АПЛ) опубликовала заявление в связи с решением Европейского суда, признавшего незаконным запрет со стороны УЕФА и ФИФА на создание Суперлиги.

«АПЛ принимает к сведению сегодняшнее решение Европейского суда по делу с участием «Компании Европейской Суперлиги», ФИФА и УЕФА. Это важное решение, и теперь мы полностью изучим его последствия для игры.

Постановление не одобряет так называемую «Суперлигу», и Премьер-лига продолжает отвергать любую подобную концепцию. Болельщики жизненно важны для игры, и они снова и снова ясно заявляли о своем несогласии с «отколовшимся» соревнованием, которое разрывает связь между внутренним и европейским футболом.

АПЛ подтверждает свою приверженность четким принципам открытой конкуренции, которые лежат в основе успеха внутренних и международных клубных соревнований», – сказано на сайте АПЛ.

Ранее Telegraph сообщал, что английские клубы могут отстранить от участия в национальном чемпионате, если они вступят в Суперлигу. По информации Reuters, АПЛ может оштрафовать эти команды на 29 миллионов евро и снять с них 30 очков.

Футбол
Суперлига (футбол)
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